A Roccavivara l’autobus ‘sfiora’ le abitazioni che affacciano sulla strada. Se il mezzo del trasporto pubblico non ‘tocca’ i muri degli edifici è solo per una questione di centimetri, forse millimetri. Se una persona in quel momento uscisse di casa, rischierebbe di essere investita. A Trivento invece i pendolari corrono seri pericoli di essere investiti: sono costretti ad attraversare un incrocio molto pericoloso e ‘adattato’ a fermata dei pullman di linea. Quando è sera poi, la visibilità è molto carente. Sono le due situazioni, entrambe rischiose per la vita delle persone e degli stessi autisti, che vengono denunciate con altrettanti video emblematici dalla Faisa Cisal che chiede maggiori tutele dal punto di vista della sicurezza stradale.

Dopo lo sciopero dello scorso 19 novembre la segreteria regionale del sindacato, annuncia una nuova giornata di protesta anche in considerazione del “completo disinteresse” mostrato dalla Regione nei confronti delle problematiche denunciate. Quindi dopodomani – 14 dicembre – gli autisti della Atm torneranno ad incrociare le braccia dalle 15:31 alle 23:31. L’organizzazione sindacale inoltre sarà in presidio davanti al Consiglio regionale anche dalle 10 a mezzogiorno. Il primo motivo della protesta riguarda i riposi del personale. “Siamo costretti ad indire una nuova protesta – spiega Pasquale Giglio in una nota – a causa della riduzione dei riposi da parte della Atm. Tale decisione aziendale vìola le norme di legge e si avvale delle numerose fermate illegittime esistenti in Molise. Tra l’altro la Giunta regionale avalla con il suo comportamento una situazione assurda e pericolosa, la violazione di norme di legge emanate in funzione della sicurezza”.

Corrono pericoli anche i residenti, oltre che gli autisti. “Cosa succederebbe a Roccavivara in caso di guasto o incendio dell’autobus? Tale possibilità non è affatto remota, come ci insegna il recente passato”, insiste il sindacato. “Invece a Trivento c’è una violazione delle norme del codice della strada: sia gli autobus che le persone corrono seri rischi di possibili incidenti”. Una situazione da risolvere al più presto prima che qualcuno venga veramente investito.