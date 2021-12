Biblioteca ‘Albino’ chiusa da cinque anni. Il Pd: “Serve una mobilitazione permanente”

Cinque anni. Tanto è passato dall’ultima volta che la Biblioteca ‘Albino’ di Campobasso ha aperto al pubblico. Poi il silenzio, quasi l’oblio. E un fastidioso rimpallo di responsabilità che di fatto ha lasciato le cose immutate nonostante i solleciti provenienti da più parti.

Il Partito Democratico di Campobasso riporta alla ribalta la questione con una mozione che ha presentato in Consiglio comunale: “Non deve spegnersi la fiamma che tiene viva la speranza di far “rinascere questo inestimabile tesoro culturale del Molise”, la Biblioteca ‘Albino’ di Campobasso”.

Una mozione – con prima firmataria la consigliera Bibiana Chierchia – che invita il sindaco a “svolgere azione concrete di sollecitazione e proposte presso il Ministero competente (anche attraverso la poco incisiva delegazione parlamentare molisana) per una ricognizione immediata e dettagliata dell’attuale stato di conservazione dei Fondi librari e dell’edificio. Occorre una vera e propria campagna di mobilitazione permanente per la rinascita di questo inestimabile tesoro culturale del Molise. Lasciar correre non è possibile, battersi per l’obiettivo è un dovere di tutti”.

Una chiusura triste, ormai datata, che si spera possa lasciare lo spazio al ritorno di un punto di riferimento culturale importantissimo per il Molise.