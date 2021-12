Beach volley, il molisano Carlo Palma diventa arbitro nazionale

È arrivato finalmente il verdetto del consiglio nazionale, Carlo Palma, arbitro di beach volley, diventa ufficialmente arbitro nazionale. La notizia è arrivata proprio due giorni fa. Festeggiamenti per il fischietto di Montenero di Bisaccia che raggiunge questo grande obiettivo.

“Il regalo più bello che potevo avere sotto queste feste, sono contentissimo per aver raggiunto questo traguardo e non vedo l’ora di migliorarmi e crescere ancor più e perché no raggiungere altri ambiziosi obiettivi. Ringrazio le persone che in questi anni mi hanno aiutato a migliorarmi, il preside Michele Porfido che ai tempi mi aveva iscritto al corso arbitri, le federazioni Fipav Molise e Abruzzo, ma soprattutto i miei attuali responsabili della Fipav Lazio che hanno puntato e creduto in me, portandomi a raggiungere questo risultato che per me è molto importante. Ho lottato varie stagioni, finalmente ci sono riuscito. Spero di poter ripagare sui campi questa promozione nel migliore dei modi”.

Gioia negli occhi di Palma che da diversi anni nel mondo della pallavolo non dimentica le sue prime gare disputate in Molise, la sua terra e dedica questa promozione alla sua Montenero, che in questi giorni è afflitta da tantissime positività al covid, dando loro il più grande augurio di pronta guarigione, con la speranza che il 2022 sia migliore, salute parlando in primis.