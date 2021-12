Agli 8 hub vaccinali per le somministrazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni (partite oggi) se ne aggiungono 2: il Palairino di Termoli e il Cardarelli di Campobasso.

L’Asrem ha reso noto il calendario: ognuno dei 10 centri sarà dedicato ai bambini non più di un giorno a settimana. Di seguito il calendario completo.

Pertanto, nell’ambulatoria di via Toscana del capoluogo sono previste 20 vaccinazioni da tenersi il venerdì dalle 9 alle 13.

Nell’ambulatorio di Isernia (via Largo Cappuccini) si effettueranno 20 somministrazioni il giovedì, dalle 9 alle 13.

A Venafro (ex ospedale in via Colonia Giulia) vaccini ai bimbi il venerdì dalle 9 alle 13 (20 somministrazioni previste).

A Termoli in via del Molinello n.1 (ex ospedale) il venerdì dalle 9 alle 13 verranno somministrate 20 dosi pediatriche.

Alla Casa della Salute di Riccia il giorno previsto è il martedì (20 dosi dalle 9 alle 13).

A Bojano invece, nel Poliambulatorio di via Colle Bellavista i bambini accompagnati dai genitori potranno recarsi il giovedì dalle 9 alle 13 (20 dosi).

Per quanto riguarda l’Alto Molise, a Frosolone, nel Poliambulatorio in Località Sant’Anna, verranno effettuate 20 dosi il giovedì mattina (9-13) mentre ad Agnone (nella sala consiliare di Palazzo San Francesco) il giorno dedicato ai piccoli è il martedì (dalle 9 alle 13, 20 dosi al dì).

Rispetto a quanto già enunciato, e dunque a questi 8 punti vaccinali, si è aggiunto il Palairino di Termoli, dove è prevista la somministrazione di 120 dosi il martedì in orario meridiano (dalle 15 alle 19), e altresì dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Qui invece la giornata dedicata è la domenica, dove dalle 9 alle 19 sono previste ben 240 somministrazioni.

