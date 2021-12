Aumenta Omicron in Molise, la variante è al 24%

Su 142 nuove diagnosi di positività accertate nella giornata del 22 dicembre scorso, 34 presentano la variante Omicron. La diffusione della variante in Molise pertanto, sulla base di questa fotografia che è la più recente a disposizione, si attesta al 24%.

“Sta avvenendo il cambio di variante in favore della Omicron” commenta il microbiologo Massimiliano Scutellà, che coordina il laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli di Campobasso dove anche in questi giorni è andato avanti il lavoro di sequenziamento ritenuto fondamentale dall’istituto superiore di sanità per capire diffusione e incidenza della variante”.

Nella giornata odierna è stata tracciata una sintesi sulla base dei campioni processati che hanno dimostrato una presenza sempre più massiccia di Omicron sia nella provincia di Campobasso che in quella di Isernia. La variante registrata per la prima volta in Sudafrica è stata identificata in Molise la prima volta lo scorso 20 dicembre, con l’indagine rapida voluta dall’Istituto Superiore di Sanità.

In quel frangente erano 5 i casi emersi dal sequenziamento, che permette di accertare oltre alla positività al virus anche il tipo di variante responsabile della infezione. È pertanto disponibile la prima fotografia sulla incidenza di Omicron nel territorio regionale.