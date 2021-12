Auguri Antonella dai City Angels

Alla nostra coordinatrice Antares, nonché grande amica.

Le parole non basteranno ad esprimerti tutto l’ affetto per te, ma ci provo .

Sei una donna unica, premurosa, leale e onesta, sei sempre pronta a portare il tuo aiuto e a combattere per tutto ciò che ami, non importa per te, se sei appena rientrata dal lavoro, ti cambi indossando la divisa e sei subito pronta ad aiutare, e lo fai con molta naturalezza , perché amare per te è vita. Sei d’esempio per tutta la squadra , meriti tanto dalla vita , perché ovunque ti abbiano condotto i tuoi passi, hai sempre portato, sorrisi, carezze, umiltà, cuore, affetto, gentilezza e potrei continuare all’ infinito con tutta la positività che trasmetti.

Sei una combattente e devi continuarlo ad essere, perché sei la nostra guida e niente cambierà questo .

Ti vogliamo tutti un mondo di bene.

Tanti auguri di buon compleanno da tutti i soci