Assostampa, Di Pietro riconfermato presidente. Vice sono Mancinone e Pizzi

Assegnate le deleghe all’interno del Consiglio Direttivo dell’Associazione della Stampa del Molise. Giuseppe di Pietro è stato riconfermato alla presidenza dell’organizzazione. Vicepresidente professionale Giovanni Mancinone, mentre Camillo Pizzi ricoprirà ancora la carica di vicepresidente collaboratore.

La tesoreria farà capo a Giuseppe Villani (professionale), alla giornalista Sabrina Varriano (professionale) è stata riassegnata la delega alla segreteria. Il consigliere professionale Francesco Salati si occuperà dei rapporti Rai, Antonio Ruggieri (professionale) dell’editoria periodica, Valentina Fauzìa (professionale) dei new Media e Marta Martino (collaboratore) delle Tv locali.

“Continuiamo con vigore – ha affermato il presidente Giuseppe di Pietro – l’impegno di questi anni. L’editoria in crisi rende difficile il lavoro di chi, a vario titolo, è parte del settore. L’informazione professionale e di qualità resta centrale per una società moderna e complessa. In questo contesto, diventa fondamentale la tutela dei giornalisti. I risultati raggiunti e l’alto livello dei servizi offerti, fanno dell’Associazione della Stampa del Molise, un punto di riferimento per la categoria e una garanzia per i cittadini”.