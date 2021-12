Su 29 ginecologi che lavorano negli ospedali del Molise soltanto 2 praticano l’aborto legale. Peraltro un solo medico è a tempo pieno (il dottor Michele Mariano) in quanto la dottoressa Giovanna Gerardi, che lo affianca, è in regime di part-time. Gli altri 27 ginecologi dipendenti Asrem sono obiettori di coscienza, e questo vuol dire che gli ospedali San Timoteo di Termoli, Veneziale di Isernia e Caracciolo di Agnone non garantiscono Il rispetto della legge 194. La denuncia è dell’associazione Luca Coscioni, che illustra il report “Mai dati” sull’obiezione di coscienza, portando ancora una volta all’attenzione nazionale il caso Molise.

Quali misure ha previsto la regione Molise per ovviare a questa criticità e garantire il rispetto di una legge nazionale in tutti i suoi ospedali, come sancisce la stessa norma? Chiede l’associazione pubblicamente. Il dato generale che fotografa la situazione negli ospedali dice che le regioni in cui c’è almeno un ospedale con il 100% di obiettori sono, oltre al Molise, anche Abruzzo, Veneto, Umbria, Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia, Piemonte, Marche, Toscana e Sicilia.

L’indagine curata da Chiara Lalli, docente di storia della medicina, e da Sonia Montegiove, informatica e giornalista, è nata proprio per appurare se la legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza sia effettivamente applicata. Non lo è sempre e non lo è sicuramente in tutti gli ospedali italiani. Ci sono ben 72 presidi ospedalieri nazionali nei quali la percentuale dei medici obiettori oscilla tra 80 e 100% .