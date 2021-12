Arriva il primo film in inglese dedicato a emigrati e discendenti della Valle del Volturno: oggi il trailer

Un filo che lega i popoli della Valle del Volturno molisana, la splendida area dove fra le alre cose sorge Castel San Vincenzo, e gli emigranti molisani e i loro discendenti partiti per cercare fortuna in America oltre 70 anni fa. Questo l’obiettivo del lungometraggio Valle del Volturno – Terre dell’Anima, del quale da oggi è disponible il trailer.

Sitratta del primo prodotto di promozione turistica interamente in inglese, fruibile dunque dagli emigranti e dalle seconde e terze generazioni. Il film racconta il viaggio nell’Alta Valle del Volturno di Laura, una ragazza americana, discendente italiana, che torna a cercare le sue origini sulle orme del nonno, partito verso Ellis Island, NY, e che in Molise ritrova se stessa tra natura incontaminata, antichi borghi e riti ancestrali.

Realizzato nell’ambito del bando Turismo è cultura dell’Assessorato al turismo, cultura, marketing territoriale e rapporti con i molisani nel mondo della Regione Molise, è stato cofinanziato dai comuni di Montenero Val Cocchiara, capofila del partenariato, Cerro al Volturno, Rionero Sannitico, Colli a Volturno, Castel San Vincenzo. La produzione è di “Eventury”, Agenzia di organizzazione eventi e promozione turistica.

Il progetto è stato interamente realizzato dall’Agenzia di organizzazione eventi e promozione turistica “Eventury “ di Mariangela Nerone che ha origini da parte materna nell’Alta Valle del Volturno.

I sindaci dei comuni del partenariato con una nota congiunta presentano il progetto dichiarando: “Il progetto è frutto di un lavoro sinergico e di una visione di crescita condivisa che porteremo avanti nel tempo, un ringraziamento all’agenzia Eventury per l’importante lavoro svolto ed risultato raggiunto, di cui siamo pienamente soddisfatti, un lavoro reso ancora più arduo dal periodo complesso che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid”.

Paolo Santachiara, del Comune di Montenero Val Cocchiara: “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, ereditandolo dal lavoro fatto dall’amministrazione precedente, con cui condividiamo l’importanza dello stesso. Questo progetto rientra pienamente in una strategia di promozione territoriale comune, fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori. Il nostro territorio ha grandi potenzialità Queste vanno messe a sistema per competere. Non possiamo più prescindere dal perseguimento della promozione dello stesso come obiettivo comune e sinergico”.

Remo Di Ianni, sindaco di Cerro al Volturno, commenta: “Opera di grande pregio che testimonia ancora una volta, la voglia di unione e collaborazione dei Comuni dell’Alta Valle del Volturno. Si tratta di un prodotto di qualità assoluta che farà conoscere i nostri territori in tutto il Mondo”.

Domani 24 dicembre il lungometraggio sarà pubblicato sulla piattaforma YouTube e sui canali social del progetto Alta Valle del Volturno- terre dell’anima.

https://youtu.be/dHJq8p_vTP8

https://www.facebook.com/terredellanima/

https://instagram.com/terredellanima?utm_medium=copy_link