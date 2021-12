L’aumento dei contagi continua a far ‘saltare’ gli eventi dei cartelloni natalizi. A Campobasso è stato annullato il concerto del Trio Jazz: previsto per oggi, mercoledì 29 dicembre, nella chiesa di San Paolo.

Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale: “A causa della situazione epidemiologica il concerto Trio Jazz: Nini, Mancini e Cordisco, previsto per mercoledì 29 dicembre presso la Chiesa di San Paolo, alle ore 19.30, per “Chiese in Musica”, a cura del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” viene rinviato a data da destinarsi”.

Inoltre sono stati rinviati gli incontri organizzati nell’ambito della rassegna ‘Fondazione in festa’: “In ragione del nuovo picco di contagi riscontrato negli ultimi giorni – comunicano dalla Fondazione Molise cultura – si è ritenuto opportuno, per ovvie ragioni prudenziali, rinviare a data da destinarsi gli incontri programmati “Fondazione in festa” per il periodo natalizio presso gli spazi espositivi del Palazzo Gil di Campobasso fino al 9 gennaio”.

Durante le festività invece sarà possibile comunque ammirare la mostra di Giovanni Boldini “il genio della linea, la magia del colore”, nel rispetto di tutte le regole anti Covid.