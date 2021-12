Anche Jelsi è Città dell’Olio, ora sono 28 in tutto il Molise

Sono 28 le Città dell’Olio del Molise, grazie all’ingresso del Comune di Jelsi in provincia di Campobasso tra i soci dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, la grande rete che raccoglie 400 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, nata 25 anni fa a Larino da un’idea di Pasquale Di Lena.

“Con immenso orgoglio, desidero dare il benvenuto al Comune di Jelsi e ringraziare l’amministrazione per aver dimostrato con questa adesione di avere a cuore lo sviluppo dell’olivicoltura del proprio territorio. Unendo le forze possiamo offrire un valido supporto ai produttori molisani attraverso la partecipazione alle tante iniziative che, come Associazione, mettiamo in campo per promuovere l’olio EVO e le bellezze del territorio. La nostra associazione, nata a Larino più di 25 anni fa, sa di poter contare sulle Città dell’Olio molisane e sul coordinamento regionale nel suo impegno costante e quotidiano per la costruzione di una cultura del prodotto e del territorio, puntando su un turismo di qualità e sostenibile e legato all’oro verde” ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio.

“Le Città dell’Olio del Molise sono sempre più attive nell’Associazione – ha dichiarato Antonio Franco Paglia, Coordinatore regionale delle Città dell’Olio molisane –, finalmente raccogliamo i frutti del lavoro che da diversi anni il coordinamento regionale fa per costruire un percorso comune di valorizzazione dell’olivicoltura locale”.

“C’è un nuovo slancio e protagonismo delle Città molisane verso la nostra Rete. Quella molisana è una grande storia di olivicoltura fatta di passione e dedizione. E le nostre Città dell’Olio con le loro proposte di turismo dell’olio e con l’impegno a sostegno dell’agricoltura sociale sono il miglior biglietto da visita per chi arriva nel nostro territorio e se ne innamora” ha concluso il Vice Presidente delle Città dell’Olio Nicola Malorni.