Una impagabile pausa dal rumore. Questo è stato ieri il concerto del pianista Pierluigi Camicia che si è esibito a Termoli, nell’ex cinema Sant’Antonio, nell’ambito della stagione concertistica 2021 e organizzata – ormai da ben 17 anni – dall’associazione culturale OndeSerene assieme al contributo di numerosi enti e associazioni, non solo cittadini.

Un’esibizione, quella del talentuoso pianista – direttore del Conservatorio di Lecce e già docente al Conservatorio di Bari -, che ha avvolto la platea in un ‘manto’ caldo di pura bellezza. Il concerto del pianista – in solo – si è costruito sulle note di due ‘miti’ del Romanticismo, Beethoven e Chopin. Il Maestro Camicia ha esordito con tre movimenti, ora dolci ora impetuosi, della celeberrima sonata ‘Patetica’ del compositore tedesco. A seguire una mazurca leggiadra di Chopin e poi il ‘clou’ della performance con quattro struggenti e vorticose sonate del compositore polacco.

Foto 2 di 2



Un concerto definito dagli organizzatori – e a ragione – “magistrale” e “con un pubblico delle grandi occasioni, attento e numeroso”. Abbonati e non solo.

In platea anche numerosi giovani, soli o accompagnati dalle rispettive famiglie, ed è questo forse per TermoliMusica il lascito (costruito nel tempo e assolutamente non scontato) più importante per la vita culturale della cittadina. Molti ragazzi e ragazze presenti ieri sera, 5 dicembre, erano gli stessi partecipanti della Masterclass tenuta proprio col Maestro Camicia e che ha registrato il tutto esaurito. 7 ragazzi, di cui la maggior parte abruzzesi e pugliesi come ci spiega il direttore artistico Giuseppe Nese, che hanno avuto la straordinaria opportunità di entrare in contatto con insegnanti di prestigio.

Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 12 dicembre con il duo Ellipsis, composto da Alberto Cesaraccio (oboe) e Alessandro Deiana (chitarra), che eseguirà – sempre al Sant’Antonio di Termoli – brani di Boutros, Kovats, Yupanqui, Cesaraccio, Merlin e Piazzolla.

I biglietti sono sempre disponibili online sul sito www.diyticket.it, al botteghino e presso tutti i centri Sisal.