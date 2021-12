Anche chi ha poco può donare a chi ha meno

III Domenica di Avvento – Anno C

Che cosa dobbiamo fare? (Lc 3,10-18).

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Le tre risposte date da Giovanni a tre rispettive categorie di persone sono in realtà richiami alla coerenza con ciò che si è; è come dire ai politici di governare e non di interessarsi del proprio tornaconto oppure ai preti di annunciare il vangelo e non le proprie filosofie. I pubblicani infatti erano ben noti per aumentare il carico fiscale ben oltre il richiesto dai romani che era già troppo. I soldati (come purtroppo accade anche oggi in molti scenari di occupazione anche se mascherati da missioni per affermare grandi valori) erano piuttosto mercenari senza scrupoli che “uomini di istituzione”.

Ma la risposta più interessante è la prima, rivolta a tutti indistintamente (le folle): condividere ciò che si possiede con chi ha meno e su questo non c’è differenza tra abbienti e meno abbienti: ognuno può donare qualcosa all’altro, anche se ha poco, perché in realtà non è importante solo ciò che si dona ma anche come si dona, in quanto alla base del dono, quando è autentico, c’è la capacità di vedere l’altro come uno che mi appartiene, come un fratello o sorella in umanità.

Giovanni annuncia anche la venuta di uno più forte che battezzerà in Spirito Santo e fuoco; come a dire: potremo fare cose grandi, anche miracoli, se però abbiamo già la capacità di fare del nostro meglio nelle piccole cose, in ciò in cui siamo già formati. Il dramma è che spesso non facciamo neppure il poco che è nelle nostre possibilità, lamentandoci sempre e solo dei miracoli che altri (istituzioni o singoli) dovrebbero fare ma non fanno per salvare il mondo dal collasso o per risolvere situazioni. La condanna finale di cui parla Giovanni non sarà l’atto di una cieca e irascibile divinità ma la naturale conseguenza della nostra indisponibilità a fare almeno ciò che è in nostro potere.

Don Michele Tartaglia