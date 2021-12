Alessio Manfredi Selvaggi Alfiere della Repubblica: “Emozione indescrivibile”

Un riconoscimento di un’importanza e di un prestigio unici. Questa mattina, 14 dicembre, Alessio Manfredi Selvaggi ha ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica direttamente dalle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso della cerimonia della consegna degli attestati d’onore in Quirinale.

Tra i premiati lo studente molisano (16 anni) dell’Istituto Pilla di Campobasso, inserito tra i trenta giovani insigniti dal Presidente della Repubblica con l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica. Alessio, affetto dalla sindrome di down, ha ricevuto il riconoscimento per “l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia”.

Il presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato che si tratta di ragazzi che “rappresentano tutte le migliaia di vostri coetanei che sono meritevoli, questo è un bel messaggio che insieme state mandando. C’è chi si è impegnato per il buon uso degli strumenti informatici anche assistendo le persone anziane meno esperte per assistenza. Chi si è impegnato per sostenere familiari o conoscenti che avevano bisogno di aiuto, chi per difendere l’ambiente, per superare l’emarginazione. Chi si è impegnato nel volontariato. Avete dato un esempio su tanti profili. E avete fatto vedere il vero valore della solidarietà e del rispetto, dimostrando che i giovani sono portatori di questi valori. Grazie per tutto questo. Sono certo che nel futuro manterrete questi sentimenti”.

Alessio ha offerto “anche attraverso testi scritti, una testimonianza sul valore irrinunciabile e positivo delle diversità. Grazie alle sue abilità al computer ha anche aiutato a cogliere aspetti positivi nella didattica a distanza”. Insomma, ci sa fare davvero con le nuove tecnologie e a questo unisce una sensibilità speciale, capace di andare oltre ogni qualsiasi discorso retorico. “Un’emozione indescrivibile” ha commentato la mamma Alberta De Lisio.