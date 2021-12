Al teatro Savoia l’ensemble femminile MusArte in concerto con Ilaria Bucci per beneficenza

Le più belle canzoni della musica italiana interpretate da una delle voci più attraenti del Molise: mercoledì 22 dicembre al teatro Savoia di Campobasso (ore 21) Ilaria Bucci, apprezzata artista campobassana e l’ensemble tutto al femminile MusArte (direttore Clara Galuppo, musiciste Irene Apollonio e Federica Talia) si esibiranno in un concerto di beneficenza per la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt).

L’iniziativa, già apparsa sui manifesti del cartellone natalizio del Comune di Campobasso, vuole raccogliere denaro da destinare alla sezione locale della Lilt per il progetto Kintsugi. Il costo del biglietto è di 5 euro e possono essere acquistati su liveticket .

Ma c’è dell’altro: l’ensemble di donne che accompagnerà Ilaria Bucci nel suo viaggio di reinterpretazione di Mina, Loredana Berte, Mia Martini e altre star della musica leggera italiana, è nato per rivendicare la parità retributiva nel campo artistico, teatrale e, naturalmente, musicale.

Troppe ancora sono le donne malpagate o pagate meno dei loro colleghi uomini.

“Abbiamo fondato la nostra associazione – scrivono da MusArte – non solo per offrirvi qualcosa di diverso dal solito ma soprattutto per sensibilizzare i più ad un aspetto poco conosciuto e cioè la parità retributiva nell’ambito del settore artistico-musicale e teatrale. MusArte non è solo un’ensemble femminile, ma una sfida continua e costante che cerca in ogni occasione di coniugare la musica all’arte nelle sue sfaccettature più vaste”.

Anche per questo si cerca sempre di abbinare le esibizioni del trio a progetti benefici come questo della Lilt di Campobasso così da non trascurare l’aspetto spirituale della festa più attesa dell’anno: il Natale.