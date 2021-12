Air Basket Termoli, altra delusione: la Farnese vince 73-71 al PalaSabetta

Nuova sconfitta per l’Air basket Termoli, superata al PalaSabetta dalla Farnese Pallacanestro Campli per 73-71. La gara si sarebbe dovuta disputare in Abruzzo, ma l’indisponibilità del palazzetto di Campli e l’accordo fra le due società hanno portato allo spostamento del match a Termoli.

Ma il pubblico del PalaSabetta non ha potuto festeggiare perché il quintetto di coach Mike Del Vecchio è stato battuto al termine di un match molto equilibrato e concluso con un distacco minimo.

Per i termolesi si tratta dell’ottava sconfitta in nove gare, mentre la Farnese ha ottenuto il suo primo successo stagionale. Le due squadre condividono con la Teate Basket Chieti l’ultimo posto in classifica a 2 punti al termine del girone d’andata della serie C Gold Abruzzo/Molise.

Proprio la gara della Teate contro la New Fortitudo Isernia è stata rinviata a mercoledì 15 dicembre.

Pall. Farnese Campli – Air Basket Termoli 73-71

Pall. Farnese Campli: Nyonse 14, Massotti 6, Padovano 6, Unechensky 23, Dakraoui 7, Di Luca 17, Acciaio ne. Coach: Tempera

Air Basket Termoli: Marinaro, Del Grande 4, Marcone 18, Hulsen 8, Fredes 15, Zacchigna 8, Vidal Ramos 13, Suriano 3, Cappella 2. Coach: Del Vecchio

Parziali: 14-18, 26-17, 14-21, 19-15.

Progressivi: 14-18, 40-35, 54-56, 73-71.

Arbitri: Di Bernardo e Galieri di Campobasso.