Addio al Fano, Esposito cambia squadra e firma per il Notaresco

Nuova avventura per il calciatore molisano Vittorio Esposito, l’anno scorso grande protagonista della cavalcata vincente del Campobasso verso la promozione in serie C.

Dopo aver lasciato i Lupi in estate per il Fano, il talento di San Martino in Pensilis saluta le Marche e approda in Abruzzo, al Notaresco. La formazione teramana milita nel girone F della serie D, lo stesso del Fano, ed è attualmente quinto in classifica.

Questa la nota del club abruzzese. “La società SN Notaresco 2018 è felice di annunciare l’ingaggio di un nuovo calciatore, Vittorio Esposito.

Nato a Termoli il 14 dicembre 1988 il neo acquisto rossoblù è un attaccante che ha totalizzato 184 presenze in Serie D realizzando 59 reti. In Abruzzo ha giocato con le maglie di Vasto Marina (stagione 2011/2012 in Eccellenza), Sulmona (2012/2013 in Eccellenza), Real Giulianova (2013/2014 in Serie D), Chieti (2014/2015 in Serie D) e Vastese (2019/2020 in Serie D) ricordando anche la parentesi con il Pescara nel 2015. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia dell’Alma Juventus Fano, undici gare ed una marcatura, contro il Tolentino nel successo per 3-1 del 14 novembre scorso”.

“Sono davvero felice di essere arrivato qui a Notaresco – le parole del neo atleta rossoblù, Vittorio Esposito – e ringrazio la società del presidente Salvatore Di Giovanni che mi ha fortemente voluto. L’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere il maggior numero di vittorie”.

“Siamo veramente contenti di questo nuovo acquisto – le parole del Direttore Generale, Simone Bernardini – si tratta di un giocatore che fa crescere ulteriormente il tasso di qualità della nostra rosa, ha un curriculum che tutti conosciamo e sicuramente ci darà una mano per riuscire a centrare i nostri obiettivi. Mi preme di ringraziare l’entourage del ragazzo, il suo procuratore Roberto Turco e l’Avvocato Angelo Consilvio che hanno recitato un ruolo molto importante nel corso della trattativa. Chiaramente il merito di questo movimento è attribuibile alla nostra proprietà, quindi un ringraziamento primario va fatto al presidente Salvatore Di Giovanni ed ai vice presidenti Luigi Di Battista e Diego Ferrante che hanno voluto donare alla comunità / tifoseria un calciatore così talentuoso che tutti volevano ed hanno cercato con insistenza”.

“Il neo attaccante rossoblù – conclude la nota del club – ha già sostenuto un allenamento con i nuovi compagni ed indosserà la maglia numero 88. Contestualmente si aggrega per un periodo di prova, il mancino classe 2004, anche lui molisano, Antonio Sciarretta”.