Accoltellato in via G.Vico, grave un ragazzo. Fermato l’aggressore

Forse un diverbio, poi i toni che si alzano e il fendente. Vigilia di Natale di sangue a Campobasso, dove un giovane (di cui non sono state rese note le generalità) è stato accoltellato da un coetaneo, ora preso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di via Mazzini.

Stando alle prime informazioni finora apprese, la violenza è esplosa attorno alle 23 all’altezza dell’incrocio che conduce verso la Tangenziale e verso il Terminal, nei presi di alcuni esercizi pubblici del posto.

La giovane vittima e l’aggressore avrebbero avuto un diverbio – per motivi ancora non chiari – e la vittima sarebbe stata colpita con un coltello. A difenderlo sarebbe intervenuto anche un terzo ragazzo. Ma la vittima, caduta a terra, ha iniziato a perdere molto sangue e soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza e un’auto medica, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso: le sue condizioni sono delicate, e la prognosi al momento è riservata.

In via Vico sono immediatamente arrivate le pattuglie dei carabinieri, che hanno isolato la zona dell’aggressione per effettuare tutti i rilievi del caso. Ai carabinieri il compito di ricostruire con precisione l’accaduto e il movente perché qualche minuto dopo l’aggressore è stato preso e portato negli uffici di Via Mazzini dove per lui si apre una lunga notte di interrogatorio.