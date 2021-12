A quale donna intitolare la Tegola Decorativa? Scelgono i cittadini, con concorso online

Un concorso per premiare le personalità femminili italiane e scegliere a quale donna dedicare la Tegola Decorativa sulle splendide querce di via Po, che verrà apposta il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. L’iniziativa del Comune di San Giacomo degli Schiavoni è stata promossa dal cittadino Antonio Natale e dall’assessore Antonio Candeloro con il pieno avallo del sindaco Costanzo della Porta.

E’ un concorso on-line che permette ai partecipanti di esprimere le proprie preferenze inviando una mail a concorsodonna@comune.sangiacomo.cb.it oppure consegnando entro il 31 dicembre le proprie preferenze nell’urna in Municipio, all’ufficio anagrafe. Si potranno indicare due nominativi di personalità femminili (anche non più in vita) che si intende candidare relativi a donne che si sono contraddistinte nei vari campi come la scienza, la cultura, l’arte, ad eccezione del campo della politica, giudicato troppo soggettivo.