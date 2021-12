A Petrella l’albero di Natale è artigianale: l’opera è del vice sindaco

E’ stato realizzato dal vice sindaco del paese in persona: Giuseppe Cannavina ha realizzato con le sue mani il meraviglioso simbolo del Natale, scegliendo di donarlo ai suoi concittadini. L’albero è stato posizionato nella piazza centrale di Petrella Tifernina, piazza Umberto I.

Una sorpresa riuscita, un dono carico di significato e di valore, oltre che di delicata bellezza.

“Impegno, dedizione e amore portano sempre a risultati sorprendenti – ha affermato Cannavina dopo il posizionamento dell’albero lamellare in Piazza Umberto I – un’idea nata dieci giorni fa, per cui non ho avuto molto tempo a disposizione per lavorarci ma l’amore per il mio paese e la determinazione hanno portato a tutto questo”.

Ad aiutare il vice sindaco in questa piccola impresa alcuni volontari: “In qualsiasi tipo di impegno l’unione fa la differenza e dà la forza per fare di più”. A Cannavina i ringraziamenti del sindaco Alessandro Amoroso che ha rivolto un messaggio di speranza alla sua comunità: “Ci apprestiamo a vivere un altro Natale con lo spettro della pandemia che sembra non volerci lasciare ma gesti come questo appaiono indispensabili a restituirci quel sentimento di unione e condivisione che il Covid sembra voler sottrarci. Per questo siamo grati a Giuseppe Cannavina e a quanti, con lui, hanno collaborato nella realizzazione di questo che, con orgoglio, definisco il nostro albero di Natale”.