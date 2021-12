Gesù Bambino custodito in una foglia di Cyperaceae, pianta del Perù. Oppure la Sacra famiglia al riparo sotto l’acacia ad ombrello del Kenya. Il bambinello in una foglia di palma dell’Amazzonia, venerato dai mariachi messicani, dalle donne del Sudafrica, o dai magi del Nevada.

E’ un viaggio attorno al mondo quello che avviene per chi supera la soglia del vecchio fondaco di Roccamandolfi, il pittoresco paese ad 850 metri sul livello del mare. Il Comune che, seppure in provincia di Isernia, è a metà strada fra Campobasso e il capoluogo pentro e che grazie alla sua posizione geografica sembra difeso e custodito dal Massiccio del Matese.

Guidati dal desiderio di conoscere le bellezze del Molise, in questi giorni di atmosfera natalizia (che non si respirava ormai da almeno due anni) la scelta di raggiungere Roccamandolfi è stata probabilmente una delle più ‘azzeccate’ in assoluto.

Al di là della poesia naturale che il paese ispira già per le singole caratteristiche territoriali come le maestose cime innevate che lo abbracciano, il fruscio del vento che accarezza le foglie della vegetazione che lo circonda, il mormorio delle acque che scendono dalla montagna; al di là di tutto questo, camminando lungo le strade del centro storico c’è una mostra che vale necessariamente la pena vedere. E’ la mostra dei “Presepi del mondo” che a pochi metri dalla piazzetta centrale è stata allestita qualche anno fa nella struttura di un vecchio fondaco dove la collezionista isernina Raffaella Nicoletta – con la fattiva collaborazione dei ragazzi della Proloco di Roccamandolfi – qui ha deciso di conservare la collezione dei suoi presepi raccolti ‘passeggiando’ per il mondo.

Il risultato è di quelli che stupisce. Varcata la soglia, davvero sembra di fare un’escursione attraversando Paesi, Stati e Continenti.

Ci sono per 104 esposizioni della Natività. Un percorso in uno spazio che in pochi metri quadrati riesce invece ad aprire una finestra sull’intero pianeta riuscendo pertanto a trasmettere, proprio qui, da Roccamandolfi, piccolo centro del Molise, un messaggio dal valore universale: quello della rinascita, della speranza, del rinnovamento.