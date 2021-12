Un incendio all’interno di un’attività di onoranze funebri si è sviluppato questa notte a Bojano. Per fortuna il rogo è stato spento in tempo dai vigili del fuoco ma sul fatto è stata aperta un’indagine.

È accaduto attorno alle 2, quando è giunto l’allarme al 115 che ha fatto partire la prima squadra di vigili del fuoco del comando di Campobasso che nel frattempo era già impegnata per una ricerca a persona nei pressi di Bojano.

La squadra è stata perciò dirottata in via Molise, nel centro matesino, per un principio d’incendio in un’agenzia funebre.

In breve tempo i pompieri sono riusciti a spegnere alcuni focolai all’interno del locale e a evitare danni strutturali. Sul posto anche una seconda squadra con un’autobotte e i carabinieri di Bojano.

Avviate immediatamente le indagini sull’incendio, col forte sospetto che possa essere doloso.