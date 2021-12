A Campobasso ‘Un giocattolo sospeso’: quando la solidarietà è verso i più piccoli

Un modo per non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più piccoli. Il Comune di Campobasso, attraverso gli assessorati alle attività produttive e alle politiche sociali, ha promosso già da prima di Natale un’iniziativa di carattere solidale ‘Un giocattolo sospeso’. L’obiettivo è permettere a tutti i bambini, compresi quelli le cui famiglie versano in condizione di difficoltà economica, di vivere la magia delle feste natalizie, rafforzando lo spirito di comunità.

In cosa consiste l’iniziativa già sperimentata in altre zone d’Italia? Attraverso ‘Un giocattolo sospeso’ chiunque lo desideri potrà acquistare un regalo nei negozi di giocattoli, librerie e cartolerie di Campobasso che aderiranno all’iniziativa, lasciando il dono in custodia all’esercente stesso.

Le attività commerciali al momento aderenti sono ‘Nido del bambino’ in via Roma, ‘Libreria Mondadori’ in via Pietrunto, poi le edicole dia via Cardarelli, largo della Maddalena, via XXIV Maggio.

Il negoziante rilascerà regolare scontrino e indicherà sul dono il nome dell’acquirente. Periodicamente il Comune ritirerà i ‘doni sospesi’ e li distribuirà alle famiglie in difficoltà su indicazioni del Settore politiche sociali.