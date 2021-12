9 dicembre – Muore una 88enne, non aveva fatto il vaccino. Contagi, il Molise torna ‘giallo’ in Europa

DONNA DI 88 ANNI SI SPEGNE IN INFETTIVE: NEMMENO LEI AVEVA FATTO IL VACCINO – Residente a Casacalenda, 88 anni, in cattive condizioni di salute. I medici del Cardarelli, dove ora i pazienti con il covid sono un settimo dello scorso anno (grazie alla campagna di vaccinazione di massa) non sono riusciti a salvarle la vita. Nelle ultime ore la signora si è spenta a causa di complicazioni, andando ad allungare la lista delle vittime molisane decedute con il Covid (finora sopra i 530). Una classificazione, quella in uso in Molise come nel resto d’Italia, che non distingue tra decessi causati espressamente dal covid e decessi nei quai il covid ha un ruolo marginale. D’altronde sarebe impensabile adottare un sistema diverso da questo visto l’obbligo, in tutti gli ospedali, di percorsi covid separati dagli altri e di reparti dedicati esclusivamente a questa malattia.

TASSO BASSISSIMO IN MOLISE, SOLO 2 POSITIVI SU 359 TAMPONI MOLECOLARI – Sono soltanto due oggi, 9 dicembre, i nuovi casi di contagio da covid 19, entrambi riferiti a Bojano. Un numero che sembra riflettere anche l’effetto “festivo”, visto che ieri giorno dell’Immacolata il laboratorio di Biologia Molecolare ha processato un numero di tamponi inferiore alla media. Il risultato è un tasso di positività molto basso, allo 0,6%.

49 GUARITI, 13 NELLA SOLA GUGLIONESI – In sedici comuni molisani si registrano casi di guarigione dal covid (ma sarebbe più corretto parlare di negativizzazione del tampone, stante il fatto che la stragrande maggioranza delle persone era asintomatica o paucisintomatica) che portano a 251 il numero degli attuali positivi in Molise. Ben 13 persone negative finalmente al test molecolare nel comune di Guglionesi, dove il cluster sviluppatosi tra gli studenti delle elementari e inevitabilmente diffusosi a parte della comunità sembra in fase discendente. Su 11 pazienti ricoverati al Cardarelli (uno solo in Terapia Intensiva), sono due i residenti a Guglionesi, moglie e marito di 52 e 51 anni.

MAPPA EUROPEA DEL CONTAGIO: IL MOLISE MIGLIORA E TORNA GIALLO – Solo 7 giorni fa la mappa europea del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (l’Ecdc) aveva posto il Molise in arancione (o rosso chiaro): un peggioramento che aveva riguardato gran parte delle regione italiane. Ora la nostra regione è tornata tra quelle che hanno rispetto alle altre una minore incidenza del contagio a 14 giorni. Gialli come il Molise anche i territori delle due Isole Maggiori, dell’Umbria e della Puglia.

D’altronde che i casi in Molise, dopo una massiccia impennata, siano diminuiti lo si è visto negli ultimi giorni. Un cambio di rotta, specie nell’ultima settimana, c’è stato.

VACCINI, SUPERATI IN ITALIA I 100 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI. IN MOLISE SORPASSATA QUOTA 520MILA – In Italia oggi si è superato il traguardo dei 100 milioni di vaccini anti-covid. Nella stessa giornata in Molise si è superata quota 520mila e si è anzi vicini alla cifra di 521mila. Di questi, oltre 63.500 sono terze dosi.

I DATI NAZIONALI – Oggi in Italia sono stati rilevati 12.527 contagi. Il numero di tamponi è stato inferiore rispetto a quello dei giorni precedenti, il tasso di positività è salito al 4%. Le vittime sono 79 (ieri 86), i ricoveri sono +234 nella sub intensiva e +20 nelle Terapie Intensive.