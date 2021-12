Ieri in Molise 19 contagi e 46 guarigioni, 2 ricoveri e 5 dimissioni dal reparto di Malattie Infettive

GUGLIONESI, 51ENNE IN OSPEDALE: LA MOGLIE ERA STATA RICOVERATA TRE GIORNI FA

Nella serata di ieri un 51enne residente a Guglionesi, il comune molisano nel quale al momento si registra il maggior numero di contagi (una sessantina circa, al netto di circa 40 guariti negli ultimi giorni) è stato portato all’ospedale di Campobasso con i sintomi del covid 19. Le sue condizioni fortunatamente non sembrano gravi, tuttavia il paziente – positivo da alcuni giorni – ha avuto bisogno di cure mediche specifiche e del ricovero. Soltanto tre giorni fa, lo scorso 5 dicembre, al Cardarelli di Campobasso era stata portata la moglie, 52 anni, che si trova tuttora nel reparto di malattie infettive del presidio, unico centro dedicato alla cura del Covid in regione. Entrambi i pazienti provenienti da Guglionesi non sono vaccinati.

13 CONTAGI (TASSO AL 3.7%) E 1 GUARITO

Sono 13 i nuovi casi di infezione al Coronavirus in regione, rilevati a fronte di 354 tamponi molecolari. Il tasso di positività pertanto è del 3.7%. I contagi afferiscono a cittadini di 6 diversi comuni: 5 sono di Campobasso, 3 di Isernia, 2 di Bojano, 1 di Guglionesi, Jelsi e Pietrabbondante. Di contro c’è un unico caso di guarigione, e si tratta di un cittadino di Guglionesi. Gli attualmente positivi in Molise sono ad oggi 299. Solo 13 sono ricoverati, e 12 di questi non si sono immunizzati contro il Covid-19.

NELLA GIORNATA FESTIVA QUASI 2.200 DOSI

Da ieri a oggi in Molise sono state somministrate 2.198 dosi di vaccino, un numero decisamente elevato specie se si considera che oggi è un giorno festivo. Ma ormai la corsa al vaccino non conosce pause: precisamente 158 sono state le prime dosi, 164 le seconde e 1.876 le terze.

OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA, CLASSI IN DAD IN 3 COMUNI

Casacalenda, Ripabottoni e Morrone del Sannio: in tutti e tre i comuni da domani alcune classi (in alcuni casi interi istituti scolastici) saranno in dad. Questa la comunicazione della dirigente scolastica Giordano: “Si comunica che, da giovedì 9 dicembre 2021 e fino a nuova comunicazione, saranno in dad: la scuola dell’infanzia di Morrone del Sannio; la scuola primaria di Morrone del Sannio; la pluriclasse della scuola secondaria di I grado di Ripabottoni; la classe terza sez. A della scuola secondaria di I grado di Casacalenda”. Inoltre altri bambini della scuola di Casacalenda, per via della positività di uno degli allievi del gruppo di studio di teatro della scuola primaria, sono in quarantena.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 17.959 nuovi positivi al Sars-Cov-2 (ma più di 300 sono contagi pregressi del Veneto) per un tasso di positività del 3.2%. I decessi sono stati 86 e le degenze ospedaliere registrano ancora il segno più: +21 rispetto a ieri quelle nei reparti ordinari e +15 quelle nelle terapie intensive.