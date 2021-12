7 dicembre – Due ricoveri ma anche 5 dimessi. 19 positivi, i guariti sono più del doppio

Ieri in Molise 1 decesso, 1 nuovo ricovero in Infettive e un contagio. 26 guarigioni

DUE PAZIENTI IN PIU’ IN INFETTIVE MA 5 LASCIANO REPARTI COVID

Due ospedalizzazioni in più oggi, 7 dicembre: si tratta di un cittadino di Colli al Volturno e di uno di Isernia ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nonostante ciò, il saldo tra ingressi e uscite è confortante: a fronte dei due nuovi degenti, cinque persone hanno lasciato il reparto. Tre sono state dimesse dal nosocomio, mentre due sono state trasferite nel reparto non covid: saranno assistiti per patologie non legate al virus. I posti letto occupati in Infettive sono attualmente undici (ieri erano 14), mentre in Rianimazione è intubato sempre un degente.

TASSO AL 2,8%: 19 CONTAGI SU 681 TAMPONI

E’ ancora Isernia la città che fa registrare il numero più alto di contagi: oggi 6 sulle 19 infezioni rilevate oggi sui 681 tamponi processati dal laboratorio analisi del Cardarelli. In base ai dati forniti nel bollettino Asrem, altri quattro casi sono stati accertati a Portocannone. Seguono Campomarino, Carpinone e Venafro (2). Un contagio in più anche a Campobasso, Pozzilli e Termoli.

I DATI NAZIONALI – Dai dati forniti dal Ministero della Salute in Italia si sono registrati 15.756 nuovi contagi (ieri 9.503) e 99 decessi (ieri 92). Tasso di positività al 2,27% (ieri 3,1%). Nelle terapie intensive sono ricoverate 776 pazienti (+33). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078 (+199).

Seguono aggiornamenti