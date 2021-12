5 dicembre – Nuovo ricovero, sono 15 i pazienti in ospedale. Solo 1 contagio e sfilza di guariti

Ieri in Molise 16 contagi (2,8%), 0 guariti, 2 ricoveri e 1 dimissione.

Un nuovo ricovero di una persona non vaccinata porta a 15 i pazienti Covid in ospedale. Scende il numero degli attualmente positivi che sono 340 per effetto di 1 solo contagio ma 53 guariti.

13 RICOVERATI SU 15 NON HANNO FATTO IL VACCINO

Sono 15 le persone ricoverate in ospedale con la malattia provocata dal covid-19. Il nuovo ingresso nelle ultime ore è di una persona di Guglionesi, una donna di circa 50 anni, non vaccinata come la stragrande maggioranza delle persone che in questo momento ha bisogno delle cure ospedaliere a causa del covid. Al Cardarelli infatti 13 ricoverati su 15 non hanno ricevuto alcuna dose del preparato anti covid-19. Le altre due hanno invece immunizzazione completa. La percentuale degli ospedalizzati non vaccinati supera quindi il 86%, una percentuale che parla da sola. Dei 15 ricoverati, un solo degente è in terapia intensiva, mentre gli altri 14 sono in Malattie infettive.

28 GUARIGIONI NELLA SOLA ISERNIA

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 121 tamponi e c’è stato un solo riscontro positivo (tasso dello 0,8%), relativo una persona di Montorio nei Frentani. La giornata odierna porta con sé la buona notizia di ben 53 guarigioni, 28 dalle delle quali soltanto a Isernia. Questo fa calare il numero degli attualmente positivi in Molise a 340.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riporta di 15.021 casi di positività su 525.108 tamponi per un tasso del 2,9%. I decessi registrati sono stati 43, mentre in leggera risalita il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva che (+4) e quelli nei reparti ordinari (+169).