450 docenti restano in cattedra: prorogati i contratti del ‘personale covid’

Buone notizie per il personale della scuola assunto con il cosiddetto “contratto covid”. Il loro incarico, che sarebbe scaduto domani (30 dicembre), è stato prorogato fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, ossia fino al 31 marzo, come deciso dal Ministero dell’Istruzione dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali.

Le risorse stanziate dovrebbero consentire la prosecuzione delle supplenze fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022. Possono tirare un sospiro di sollievo non solo i docenti assunti con tali contratti, ma anche le stesse scuole che si ritrovano anche quest’anno a fronteggiare le difficoltà provocate dalla pandemia.

Ad annunciarlo la Flc Cigl: “Si tratta di un provvedimento molto importante, che in Molise consentirà la proroga di 450 contratti di supplenza per il personale, e che rappresenta un primo risultato delle mobilitazioni che la Cgil e la Flc Cgil hanno messo in campo in varie forme, innanzitutto con gli scioperi del 10 e del 16 dicembre 2021 e con gli specifici emendamenti che abbiamo proposto al primo testo della legge di bilancio”.

Il sindacato ricorda che senza le modifiche intervenute, nella nostra regione sarebbero stati prorogati solo i contratti relativi al personale docente (circa 200), mentre oltre 250 ATA (205 collaboratori scolastici e 49 Assistenti amministrativi e tecnici) sarebbero stati mandati a casa il 30 dicembre, indebolendo le istituzioni scolastiche che si si sarebbero trovate a fronteggiare il periodo più duro della quarta ondata pandemica senza nemmeno questo supporto.

Infine, la Flc Cgil ha chiesto che “il Ministero fornisca un’informazione dettagliata sulle economie dell’esercizio finanziario 2021 per garantirne l’immediato riutilizzo nel 2022 e un miglioramento dei sistemi per garantire puntualità al pagamento degli stipendi a questo personale, che sta contribuendo a mantenere aperte le scuole in sicurezza e in molti casi ancora non percepisce lo stipendio.

Nel corso dell’incontro di informativa con il Ministero, la FLC CGIL ha ribadito la necessità di convocare al più presto, e prima della ripresa delle lezioni, il tavolo nazionale permanente sulla sicurezza, stante la preoccupante situazione epidemiologica, per conoscere i dati del contagio e trovare soluzioni idonee a fronteggiare il preoccupante quadro che si va delineando”.