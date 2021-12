Ieri in Molise 23 contagi (su 517 test), 0 ricoveri e 77 guarigioni

IN MALATTIE INFETTIVE 2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Sono 14 (ieri 13) i pazienti col Covid ricoverati al Cardarelli: di questi 2 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime ore. Si tratta di persone di Isernia e Spinete. Allo stesso tempo i medici del reparto hanno dimesso un paziente (che era positivo ma aveva fatto anche la terza dose di vaccino) di Montorio nei Frentani. Sono pertanto 13 i pazienti (di cui 11 non immunizzati contro il Covid-19) nel reparto ordinario mentre una paziente (non vaccinata) si trova da diversi giorni in Terapia Intensiva.

16 CONTAGI (E 0 GUARITI): TASSO DI POSITIVITà AL 2.8%

Il bollettino Asrem odierno dà notizia di 16 nuovi casi di positività al coronavirus su 574 tamponi (molecolari) processati. Il numero maggiore, che rappresenta un quarto del totale odierno, si riferisce a persone di Termoli (4 appunto). La città adriatica da giorni mostra una lenta ma nondimeno costante crescita (nulla di preoccupante, beninteso) di contagi. Per il resto la lista vede 3 positività a Isernia, 2 a Portocannone, 2 a Colli a Volturno, 1 a Guglionesi (così come un contagio si rileva anche in altri 4 comuni molisani).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 16.632 casi, in leggero calo rispetto a ieri anche se si considera il tasso di positività, passato da 2.9% a 2.6%. I decessi sono stati 75 (ieri 74). Sempre in crescita i ricoveri: oggi sono +43 nei reparti ordinari e +24 nelle Rianimazioni.