Ieri in Molise 24 contagi (6,8%), 3 guariti, 2 ricoveri e 1 dimesso.

DUE DECESSI IN RIANIMAZIONE E UN ALTRO IN MALATTIE INFETTIVE

Il Molise registra oggi tre nuove vittime del Covid. Hanno perso la vita nelle ultime ore un uomo di 67 anni di Isernia che era ricoverato da tempo nel reparto di Terapia Intensiva, dove è morto anche un 61enne di Torella nel Sannio. Entrambi non erano vaccinati. Morta anche una donna di 88 anni di Sepino che invece era assistita nel reparto di Malattie infettive. Una settimana fa era deceduta una donna di 98 anni in Malattie infettive, mentre è del 16 dicembre l’ultimo decesso avvenuto in Terapia intensiva, di un uomo di 68 anni. I decessi da Covid arrivano in Molise a quota 539.

4 INGRESSI IN OSPEDALE E UN TRASFERIMENTO IN TERAPIA INTENSIVA

Prosegue la crescita dei ricoveri anche nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore 4 persone provenienti da Busso, Ferrazzano, Mafalda e Sessano del Molise hanno avuto bisogno dell’assistenza nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. In più una persona di Ururi, vaccinata ma con un quadro clinico compromesso da altre patologie, è stata recentemente trasferita da Malattie Infettive a Rianimazione. Sono quindi 22 attualmente le persone ricoverate con Covid, una delle quali in Terapia intensiva. L’Azienda sanitaria regionale del Molise specifica che 12 dei ricoverati non sono vaccinati, 5 hanno avuto doppia dose di vaccino e altri 5 anche la dose addizionale.

MUOIONO 67ENNE E 61ENNE NON VACCINATO. SENZA VACCINO 3 DEI 4 RICOVERATI DI OGGI

È deceduto per una grave forma di polmonite da covid un uomo di 67 anni residente a Isernia che da tempo era stato intubato nella terapia intensiva. La malattia che ha sviluppato non gli ha purtroppo lasciato scampo. L’uomo non aveva fatto il vaccino anti-covid. Più o meno la sessa cosa è accaduto a un 61enne di Torella del Sannio. Su 4 ricoveri odierni tre sono riferiti a persone non immunizzate, mentre uno si riferisce a una persona con il ciclo vaccinale completo.

Risultava invece vaccinata con seconda dose l’anziana, 88 anni, che oggi è morta nel reparto di malattie infettive del Cardarelli.

L’ESORTAZIONE DI FLORENZANO: “VACCINATEVI, I DATI OSPEDALIERI PARLANO CHIARO”

Così il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano: “I dati che arrivano dalla terapia intensiva parlano chiaro. E parlano chiaro anche i dati di Malattie Infettive: tra i ricoverati, quelli senza vaccino hanno problemi per il Covid. Quelli con il vaccino sono lì perché hanno altre malattie gravi. Starebbero in altri reparti se non fosse che risultano positivi. I medici li curano non per le conseguenze del Covid, ma perché hanno patologie serie che necessitano di ospedalizzazione. Li curano nell’area Covid perché il protocollo così impone.

Leggere i dati che mi inviano dai reparti non fa che rendere ancora più urgente la necessità di vaccinarsi. I numeri, a livello nazionale ma anche regionale, ci fanno capire che il virus è ormai sempre più in circolo in una popolazione che comprensibilmente – lo siamo tutti – è stanca e prostrata. Economicamente, socialmente, ma soprattutto psicologicamente.

Eppure sono gli stessi numeri che ci dicono che, se il virus circola, il vaccino lo mitiga. L’invito che rivolgono a tutti è questo: vaccinatevi. Per la fine del 2021 regaliamoci tutti la possibilità di un 2022 diverso. Ribaltiamoli i numeri. Col vaccino. Tutti insieme”.

FORTE INCREMENTO DI CONTAGI

È molto alto oggi il tasso di positività registrato nella nostra regione, vale a dire 14,9%, frutto dei 159 casi di positività emersi su un totale di 1069 tamponi refertati. Sono i tre maggiori centri del Molise a riportare un forte incremento di contagi: Campobasso 48, Termoli 30 e Isernia 15. Da registrare altri 6 casi a Montenero di Bisaccia e altrettanti a Bojano, ma sono ben 32 i paesi con almeno un nuovo caso. I guariti odierni sono invece 14, per cui il numero degli attualmente positivi arriva a 706.

MONTENERO, LO SCREENING SARÀ RIPETUTO DOPO L’EPIFANIA

Aumentano i casi a Montenero di Bisaccia, sia dopo i tamponi molecolari che nei test rapidi. Così il Comune via Facebook. “Oggi l’Asrem ha comunicato la presenza di 6 nuovi positivi al Sars-CoV-2, di cui 4 riferibili a familiari del cluster scolastico e 2 a nuovi contagi.

I dati odierni, incrociati con i numeri in mio possesso e aggiornati a questo pomeriggio, riportano 7 persone negativizzate, 55 positivi al tampone molecolare e 14 positivi al tampone antigenico rapido; di questi ultimi, 4 persone sono risultate positive al tampone effettuato oggi in occasione dello screening volontario e gratuito sulla popolazione, 2 sono persone risultate positive a un antigenico effettuato presso laboratori privati, mentre gli altri sono i positivi già conteggiati nei giorni precedenti. Il totale generale dei positivi ad oggi è di 69.

Informo che nella giornata di oggi sono stati somministrati 524 tamponi rapidi in occasione dello screening sulla popolazione; esprimo la mia gratitudine anche in questa occasione nei confronti di tutti coloro che si sono spesi per garantire questo monitoraggio sull’evoluzione dei contagi in paese, con un ringraziamento particolare a Maria Chiara Sabatino della Farmacia Del Borrello e Dario Losito della Farmacia Morrone, per aver contribuito in maniera volontaria a questa giornata di screening. Il mio grazie ovviamente va anche alla Croce Rossa e all’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets, per il loro impegno al servizio della comunità.

Comunico infine che abbiamo deciso di replicare lo screening sulla popolazione nei giorni 7 e 8 gennaio 2022, al fine di monitorare la curva dei contagi in occasione della riapertura delle scuole, compatibilmente con le decisioni del Governo e/o della Regione Molise, in merito a un’eventuale organizzazione di screening sulla popolazione scolastica”.

SCREENING PORTOCANNONE, OGGI 160 MOLECOLARI E 114 RAPIDI

Ci sono due casi di positività da tamponi rapidi eseguiti oggi a Portocannone nell’ambito dello screening promosso per 4 giorni consecutivi che si concluderà il 31 dicembre. Sono stati fatti 114 test rapidi. Ancora più alto il numero dei tamponi molecolari fatti nel comune guidato dal sindaco Gallo dalla Asrem, che si è recata direttamente in paese per procedere al prelievo dei campioni orofaringei che sono stati portati nel laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli, i cui risultati si conosceranno nella giornata di domani. L’Asrem ha fatto ben 160 molecolari nel solo comune di Portocannone.

VENAFRO, TERMOLI, CASACALENDA: BAR CHIUSI E RAGAZZI CONTAGIATI

A Casacalenda ci sarebbero già una quindicina di contagi emersi dai test rapidi ai quali si sono sottoposti decine e decine di residenti soprattutto giovani. Il cluster sembra essere nato in un bar che sarebbe già stato chiuso e nelle solite cene natalizie familiari e serate di giochi in casa. Una situazione pressoché analoga a quella che si sta verificando a Venafro, dove sono già 2 i bar chiusi per contagi all’interno dello staff e dove dai tamponi veloci fatti nelle farmacie della cittadina sono emersi finora numerosi casi di positività come lo stesso sindaco Alfredo Ricci conferma a Primonumero, placando l’allarme: è una situazione che dovevamo aspettarci ma le cifre che leggo sui social è che parlano di centinaia di casi non trovano riscontro. Bar chiusi anche a Termoli, sempre in relazione a contagi fra il personale.

PETACCIATO, MUNICIPIO CHIUSO. 14 POSITIVI AL TEST RAPIDO

A Petacciato sono emersi negli ultimi giorni diversi casi positivi al test rapido. Il sindaco Roberto Di Pardo ha riferito di 14 positività al test antigenico, che andranno chiaramente verificati col tampone molecolare. Contagi ufficiali dei giorni scorsi al test molecolare sono al momento 2. Tuttavia un caso riguarda persone del Comune e per questo il municipio è stato chiuso almeno fino a domani, 29 dicembre.

CHIUSO PER CONTAGI COMUNE POZZILLI, CONSIGLIO IN SMART WORKING

Il municipio di Pozzilli chiuso temporaneamente per alcuni casi di contagio dei dipendenti. Il consiglio comunale di oggi si sta svolgendo in modalità smart working, ovvero da remoto. Una scelta imposta dalla situazione dei contagi che, come sta accadendo nella gran parte degli altri comuni molisani e italiani, si stanno moltiplicando complice anche il potenziamento del sistema di tracciamento con tamponi rapidi.

I DATI NAZIONALI

Sono 78.313 i casi di Covid emersi oggi in Italia, massima cifra mai registrata, così come per i tamponi che sono stati 1.034.677, col tasso di positività al 7,6%. Le vittime sono state 202. Notevole crescita dei posti letto occupati nei reparti ordinari (+366), più lieve nelle terapie intensive (+19).

