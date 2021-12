27 dicembre – Ricoveri in crescita, diventano 20 i pazienti Covid. 24 contagi, Omicron avanza

Ieri in Molise 9 contagi (5,7%) e 14 guariti, oltre a 2 ricoveri.

Altri due ricoverati, ma anche un dimesso: diventano 20 i pazienti Covid al Cardarelli. Oggi 24 positivi su 353 tamponi.

18 DEGENTI IN MALATTIE INFETTIVE E 2 IN RIANIMAZIONE

La giornata di oggi fa registrare l’ingresso all’ospedale Cardarelli di Campobasso di altri due pazienti covid. Si tratta di persone di Campomarino e Santa Croce di Magliano, ma contemporaneamente un paziente di Campobasso ha lasciato l’ospedale. Sono ora 20 i ricoverati con il virus nel nosocomio campobassano, 2 dei quali in terapia intensiva. Nello specifico 10 dei ricoverati sono non vaccinati, 7 hanno ricevuto la doppia dose di vaccino e 3 persone hanno anche la dose addizionale.

TASSO DI POSITIVITÁ AL 6,8%

Nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono stati effettuati 353 tamponi molecolari e di questi 24 sono risultati positivi per un tasso di positività del 6,8%. La località con il maggior numero di nuovi positivi è Campobasso con 8, ma si registrano anche 5 contagi a Riccia. Ancora in forte crescita il numero degli attualmente positivi, visto che i guariti sono stati soltanto 3 e il numero dei molisani con il virus è di 561.

CENE E VEGLIONI ANNULLATI, OMICRON AVANZA

L’avanzata della variante Omicron sta spingendo altri ristoratori ad annullare i cenoni già organizzati e pubblicizzati sui social per la sera di San Silvestro. Annullato il cenone in un noto locale di Ururi, dove il sindaco Laura Greco sui social sempre plaude alla iniziativa. Annullati anche eventi in numerosi bar sia della provincia di Isernia che in quella di Campobasso. A Venafro sono stati chiusi due dei bar principali della cittadina proprio in seguito alla positività di personale dello staff. Stessa situazione anche a Termoli, che registra in questo momento il focolaio più numeroso con quasi 80 casi di positività accertata da tamponi molecolari. Non si può escludere che da qui al 31 dicembre altri eventi possano essere annullati.

I DATI AGGIORNATI SU OMICRON IN MOLISE

4 GIORNI DI SCREENING GRATUITO A PORTOCANNONE, OGGI 1 POSITIVO SU 152 TEST

È scattato oggi a Portocannone lo screening gratuito di massa contro il covid-19 con tamponi rapidi voluto dal Comune che andrà avanti alla Scuola dell’infanzia, traversa Francesco Jovine, fino a giovedì 30 dicembre. L’indagine a campione vuole essere un primo argine contro la possibile diffusione del contagio in paese, visto l’incremento di casi registrati in tutta Italia e di conseguenza anche in Molise.

La prima giornata di screening sulla popolazione di Portocannone registra un solo caso di positività su 152 test rapidi eseguiti. L’iniziativa è gratuita è su base volontaria, come avviene sempre secondo questo tipo di protocollo, mentre domani saranno eseguiti anche test molecolari su bambini che frequentano le classi terza delle elementari e della materna. “Inoltre – fa sapere il sindaco Francesco Gallo – saranno effettuati tamponi molecolari anche su soggetti positivi al test antigenico fatto nei giorni scorsi e sui rispettivi familiari stretti”.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati riscontrati 30.810 nuovi contagi con 343.968 tamponi effettuati per un tasso di positività del 9%. I decessi sono stati 142 mentre il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva sale di 37 e quello nei reparti ordinari di 503.