Ieri in Molise ben 96 contagi, tasso di positività al 14.7%, 2 ricoveri e 3 dimissioni

2 RICOVERI, 15 IN TUTTA LA SETTIMANA

Arrivano da Riccia e Termoli gli ultimi due ricoverati della settimana nel reparto di Malattie Infettive, dove ora i degenti assistiti sono 17. Sono stati ben 15 (poco più di 2 al giorno) i nuovi ingressi – tutti nel reparto ordinario Covid – in ospedale, sebbene ci siano state anche alcune dimissioni. Restano due invece i pazienti ricoverati in Rianimazione.

9 CONTAGI MA TASSO AL 5.7%. 14 I GUARITI

Scendono di qualche unità oggi gli attualmente positivi in Molise (ora sono 542) per effetto degli odierni 9 contagi e 14 guariti. Il tasso di positività però non si può dire sia basso: è del 5.7% perchè i tamponi totali processati sono stati solo 158 (essendo ieri Natale). Le nuove diagnosi di positività si riferiscono a persone di 6 diversi centri: il numero più alto (3) è a San Martino in Pensilis, seguito dai 2 casi di Termoli. Nessun caso oggi si registra a Montenero di Bisaccia.

I guariti invece sono in 6 casi di Campobasso, e poi di Campochiaro, Colle d’Anchise, Petrella, Ripalimosani e Bojano. Insomma tutti del Molise centrale.

MONTENERO, TANTI I POSITIVI: MARTEDÌ NUOVO SCREENING

Martedì 28 dicembre a Montenero di Bisaccia si replicherà lo screening gratuito sulla popolazione sempre in modalità drive-in. Lo ha comunicato il sindaco Simona Contucci, fornendo anche i numeri aggiornati dei casi di infezione: sono 55 al momento (fino a ieri sera, ndr) i cittadini risultati positivi al tampone molecolare, altri 8 a quello rapido, per un totale di 63. Sfiorano la cifra di 200 i contatti a rischio che si trovano in isolamento e quarantena nel paese, dove in questo momento si registra uno dei cluster più importanti sotto il profilo epidemiologico della regione Molise. Lo screening su base volontaria organizzato per il giorno 23 dicembre ha dato un unico risultato di positività, ma il primo cittadino ritiene fondamentale partecipare, il più possibile, a questa nuova iniziativa preziosa per il tracciamento e dunque per la sicurezza dei cittadini. Dalle 8 e 30 alle 12 e 30 e dalle 13 e 30 alle 18 e 30, sempre presso l’area di sosta dietro la chiesa di San Paolo Apostolo, i volontari della Croce Rossa saranno a disposizione di chiunque voglia sottoporsi al tampone rapido.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 24.883 casi di positività al Sars-Cov-2. Chiaramente, essendo ieri il giorno di Natale, il numero di test è sceso. Il tasso di positività però è decisamente alto, dell’11.5% contro il 5.6%, praticamente raddoppiato. Le vittime sono scese a 81 (ieri 144) mentre i ricoveri registrano un nuovo balzo: +328 quelli nei reparti ordinari Covid e +18 quelli nelle Terapie Intensive.