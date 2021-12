Ieri in Molise rilevati 40 casi (tasso al 6.4%). 3 nuovi ricoveri e 17 guariti

96 CONTAGI, CAMPOBASSO E ISERNIA IN CIMA. TASSO VICINO AL 15%

Dei 651 tamponi molecolari analizzati nel giorno di Natale ben 96 hanno dato esito positivo, ovvero oltre il 14.7%. Un tasso di positività molto alto, più che raddoppiato rispetto a ieri e il più alto in assoluto di questa settimana che ha visto un’impennata – in Molise come in tutta Italia – di contagi. Dei quasi 100 casi ben 18 sono relativi a persone di Campobasso e a 16 di Isernia. A seguire Termoli e Montenero di Bisaccia con 7 nuove diagnosi ciascuno. Ma sono tantissimi i centri oggi presenti nella lista del bollettino Asrem: 26, a conferma di come il virus sia estremamente diffuso sul territorio. Al netto di un unico caso di guarigione, oggi gli attualmente positivi in Molise risultano essere 547, circa 300 in più rispetto soltanto a domenica scorsa.

ALTRI 2 RICOVERI IN INFETTIVE MA ANCHE 3 DIMISSIONI

Ci sono altri 2 ricoveri nel reparto di Malattie Infettive, ed è proprio di 2 al giorno la media di nuovi ingressi in ospedale che si riscontra nella settimana corrente. Oggi però ci sono anche 3 dimissioni dal reparto, che si riferiscono a due persone di Termoli e a una di Campobasso. Di contro sono state ricoverate per le conseguenze del Covid-19 una persona residente a Bojano e una residente a Portocannone. Attualmente pertanto sono 15 i degenti assistiti nel reparto ordinario, cui si sommano due ricoverate in Terapia Intensiva. Ma com’era la situazione un anno fa?

IL RAFFRONTO COL GIORNO DI NATALE 2020

Alcuni dati del 25 dicembre di un anno fa. Quel giorno nella nostra regione c’erano stati 28 positivi per un tasso di positività (su 355 tamponi) pari al 7.9%. Nel bollettino di Natale venivano riportati 2 decessi (in due case di riposo), 4 nuovi ricoveri in Malattie infettive e 1 trasferimento in Terapia Intensiva. Ma quel che fa specie è che allora i degenti assistiti nel reparto Covid ordinario erano ben 55.

I DATI NAZIONALI DI OGGI E DI 365 GIORNI FA

Nel Paese si è avuto oggi il terzo record consecutivo di nuovi contagi (54.762) con il nuovo record, però, di tamponi. Il risultato è che il tasso di positività è del 5.6%. I decessi nell’arco di 24 ore sono stati 144 mentre salgono ancora le degenze: +80 quelle nei reparti ordinari e +33 nelle Terapie Intensive.

In Italia esattamente un anno fa si registravano poco più di 19mila casi, per un tasso di positività del 12.5%. Nell’arco delle 24 ore a cavallo del Natale i decessi riportati dal bollettino della Protezione civile nazionale erano 459, circa tre volte quanti ce ne sono oggi nonostante si stia vivendo un momento di aumento vertiginoso dei contagi.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.