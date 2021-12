24 dicembre – Altri tre ingressi in ospedale, i ricoverati diventano 18. Oggi 40 contagi

Ieri in Molise 74 positivi su 787 test (9,4%), un ricovero e una dimissione.

Oggi si registrano 40 positivi in 19 paesi ma soprattutto tre ricoveri in Malattie infettive, di cui uno da fuori regione. Salgono a 18 i degenti con Covid al Cardarelli.

ALTRI TRE RICOVERI

Nelle ultime 24 ore in Molise sono state registrate altre tre ospedalizzazioni. Si tratta di pazienti che arrivano da Campobasso, Morrone del Sannio e Castelpagano, un paese della provincia di Benevento. Salgono così a 18 i pazienti al Cardarelli con covid-19, 2 dei quali in Terapia intensiva. Secondo quanto riferisce l’Azienda sanitaria regionale del Molise 10 dei 18 degenti non sono vaccinati, 5 hanno avuto due dosi del preparato anti-covid e 3 persone hanno ricevuto anche la dose addizionale.

40 POSITIVI IN 19 PAESI

Sono 40 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore e suddivisi in 19 diversi paesi su un totale di 640 tamponi (tasso del 6,4%). Ancora una volta i centri più popolosi, quali Campobasso con 8 e Termoli con 7, fanno registrare il numero più alto odierno di positività. Sono invece 17 i guariti comunicati oggi e questo comporta che gli attualmente positivi in Molise siano 452.

I DATI NAZIONALI

Nuovo record di contagi oggi in Italia. Sono 50.599 le positività riscontrate su 929.775 tamponi per un tasso di positività del 5,4%. I decessi sono stati 141, mentre sono in leggero aumento i posti letto occupati nelle terapie Intensive che salgono di 15 e nei reparti ordinari, in crescita di 90 unità.