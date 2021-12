23 dicembre – Un ricovero e un dimesso, 74 positivi in 25 paesi ma Molise resta giallo

Ieri in Molise 46 contagi su 521 tamponi processati (8,8%), 3 ricoveri e 0 dimessi.

Il bollettino quotidiano dell’Asrem sull’emergenza Covid riferisce oggi 74 positivi su 787 test per un tasso di positività del 9,4%. C’è anche un ricovero da Montenero di Bisaccia, compensato dalla dimissione di un paziente di San Giacomo.

RESTANO 15 I RICOVERATI CON COVID

Situazione quasi del tutto invariata all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove i ricoverati con covid restano 15, suddivisi in 13 degenti in Malattie infettive e due in terapia intensiva. Nello specifico però una persona di Montenero di Bisaccia ha avuto bisogno dell’assistenza ospedaliera ed è ora ricoverata al Cardarelli, mentre le condizioni di salute di un paziente di San Giacomo degli Schiavoni sono migliorate al punto da permettergli di lasciare il nosocomio campobassano. Il totale dei ricoverati non vaccinati è ora di 9 persone, mentre 5 hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi e un’ultima persona ha avuto anche la dose addizionale.

FORTE INCREMENTO DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI

Resta alto anche oggi il tasso di positività in Molise, attestandosi al 9,4%, in linea con i giorni precedenti. Oggi 74 dei 787 tamponi totali sono risultati positivi e in particolare 12 a Termoli, 11 a Campobasso, 8 a Isernia, 8 a Guardiaregia e 7 a Bojano. Invece da Montenero di Bisaccia, paese in cui si è sviluppato un grosso focolaio, oggi soltanto 2 positività. Sono invece appena 3 le persone guarite nelle ultime ore e questo comporta un forte incremento degli attualmente positivi, adesso 429 nella nostra regione.

ISERNIA, IL SINDACO ORDINA MASCHERINE OBBLIGATORIE ALL’APERTO

MAPPA EUROPEA DEL CONTAGIO, MOLISE RESISTE IN GIALLO CON PUGLIA E SARDEGNA

Per quanto riguarda l’Italia, la mappa dell’Ecdc è invariata rispetto alla settimana scorsa. Nel nostro Paese la minore incidenza di contagi si registra in tre regioni: Molise, Puglia e Sardegna. Tutte le altre sono rosse, con la gran parte dei territori dell’Europa centrale, occidentale e dell’Est in rosso scuro.

OMICRON, SALGONO A 6 I CASI ACCERTATI NELLA NOSTRA REGIONE

I DATI NAZIONALI

Balzo nel numero dei nuovi contagi giornalieri: oggi in Italia sono stati addirittura 44.595 (record da sempre), per un tasso di positività che sfiora il 5%. Altissimo anche il numero delle vittime: 168 nelle ultime 24 ore. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri. In crescita, ma più contenuta, le terapie intensive (+13)