22 dicembre – Altri 3 ricoveri, tasso vicino al 9% e 46 contagi. Verso nuove restrizioni

3 RICOVERI IN INFETTIVE, DALL’INIZIO DELLA SETTIMANA SONO 7

3 ingressi in ospedale per Covid nelle ultime 24 ore, 7 negli ultimi 3 giorni. I nuovi degenti del reparto di Malattie Infettive (dove ora sono 13 i pazienti) provengono da Termoli, Monteroduni e Cercemaggiore. Altre due persone erano state ricoverate ieri martedì, altre due l’altro ieri lunedì. Un dato decisamente in crescita, sebbene le ospedalizzazioni in Rianimazione (le più gravi) in Molise siano contenute: sono infatti solo due.

I tre pazienti ricoverati oggi sono tutti e tre non vaccinati, come altri 7 in ospedale che come loro hanno scelto di non immunizzarsi. Tra questi i 2 pazienti attualmente assistiti in Terapia intensiva.

46 CONTAGI, SALGONO ANCORA MONTENERO E TERMOLI

Tasso di positività che oggi sfiora il 9% (8.8%) e che ieri ha superato l’11%. Al di là del numero assoluto di contagi, che pure preoccupa, è il rapporto col numero dei tamponi a sottolineare come l’aumento della circolazione del virus sia acuita. 83 contagi ieri, 46 oggi. Dei nuovi casi odierni, altri 12 arrivano da Montenero di Bisaccia (ieri 17) e altri 7 arrivano da Termoli (ieri 16). Ma ci sono nuove diagnosi di infezione in altri 13 comuni. Spiccano su questi i dati di San Martino in Pensilis (+6), Gildone (+4), Campobasso (+3).

SOLO 6 GUARITI, ATTUALMENTE POSITIVI SOPRA I 350

La progressione degli attualmente positivi, passati in pochi giorni da meno di 200 a più di 350, evidenzia il cambio di passo dell’epidemia. Ora positivi in regione sono 358. Hanno avuto la certificazione di guarigione nelle ultime 24 ore persone soltanto 6 persone, di 6 diversi comuni.

VERSO NUOVE RESTRIZIONI: VEGLIONI ANNULLATI E CHIUSURE PUB ANTICIPATE

Intanto, dopo le ordinanze dei sindaci di Montenero di Bisaccia e Montorio che hanno imposto l’obbligo di mascherina anche all’aperto, stretta anche a Trivento. Qui il primo cittadino Pasquale Corallo ha stabilito la chiusura anticipata a mezzanotte per bar, pub e ristoranti, con alcune eccezioni in occasione delle serate di festività.

Aspettando la decisione del governo che dovrebbe essere ufficializzata domani sulle ulteriori restrizioni nel periodo compreso tra Natale e l’Epifania, diversi ristoranti soprattutto del capoluogo hanno deciso di annullare in anticipo cenoni e veglioni di San Silvestro. Molti altri gestori aspettano di conoscere con precisione cosa potrebbe accadere nelle prossime ore per regolarsi in merito, soprattutto in riferimento alla ventilata ipotesi di estendere il tampone per partecipare a eventi pubblici anche ai vaccinati con super green pass.

I DATI NAZIONALI

A livello nazionale si registra un nuovo aumento dei contagi e purtroppo anche dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 36.293 nuovi positivi su 779.303 tamponi processati per un tasso di positività del 4,7%. I morti sono stati 146, mentre il saldo dei posti letto occupati in terapia intensiva fa registrare un leggerissimo calo (-2), viceversa sono 163 in più i ricoveri nei reparti ordinari.