21 dicembre – Boom di positivi, 83 contagi in 24 ore. Muore una 98enne, altri due ricoveri

Ieri in Molise 7 positivi (2,2%), 9 guariti, 2 ricoveri, 0 dimissioni.

DECEDUTA UNA DONNA ULTRANOVANTENNE

Purtroppo si allunga la lista dei decessi legati alle covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime ore ha perso la vita nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso una donna di 98 anni di Bagnoli del Trigno che era ricoverata da alcuni giorni. La donna era vaccinata con doppia dose ma l’età avanzata è stato un fattore determinante cui si è aggiunto il virus. Con questo decesso il totale delle persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia in Molise giunge a quota 537 secondo il conto tenuto da primonumero.it. In precedenza, l’ultimo decesso era avvenuto in Terapia Intensiva il 16 dicembre, relativo a un uomo di 68 anni, vaccinato ma con diverse patologie pregresse.

ANCORA DUE INGRESSI IN MALATTIE INFETTIVE

Altre due persone hanno fatto il loro ingresso all’ospedale Cardarelli per il peggiorare delle proprie condizioni di salute a causa del covid-19. Si tratta di pazienti che arrivano da Campobasso e da Baranello e che vanno quindi ad aumentare il numero dei degenti in ospedale, ora 12. Di questi, 10 si trovano in Malattie infettive e due in Terapia intensiva. L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha chiarito che dei 12 ricoverati, 7 non sono vaccinati, 4 hanno ricevuto la doppia dose e un paziente ha avuto anche la dose addizionale del preparato anti-covid.

ACCERTATI 17 CONTAGI A MONTENERO E 16 A TERMOLI. POSITIVI IN 34 PAESI

Aumento esponenziale dei contagi nella nostra regione emerso nelle ultime 24 ore. Sono ben 83 i nuovi positivi rilevati su 744 tamponi refertati, ma impressiona che il tasso di positività sia dell’11,1%. Come si temeva sono stati accertati diversi nuovi contagi a Montenero di Bisaccia, ben 17. Nel paese al confine con l’Abruzzo c’è un cluster in forte espansione soprattutto tra i più giovani. Numero simile di nuovi contagi emerge a Termoli con 16 tamponi positivi.

In totale ben 34 paesi della regione fanno segnare almeno un nuovo contagio. Al momento non si può dirlo con certezza, ma il sospetto che dietro questo forte aumento di contagi ci sia la variante Omicron è forte. Sono invece 15 i guariti emersi negli ultimi 24 ore, il che porta il numero degli attualmente positivi a 318.

I DATI NAZIONALI

Sono negativi anche i dati che arrivano dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Oggi in Italia sono state riscontrate 30.798 nuove positività su 851.865 test covid per un tasso di positività del 3,6%. Ben 153 le vittime accertate oggi e salgono anche gli ingressi in terapia intensiva (+25) e quelli nei reparti ordinari (+96).