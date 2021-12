2022, gli auguri del centrosinistra al Comune di Campobasso

Ecco il messaggio di auguri che i consiglieri del centrosinistra al Comune di Campobasso – Antonio Battista, Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore – inviano ai cittadini: “Stiamo affrontando anni complicati per tutti e per troppi dolorosi. Ma siamo una comunità cittadina che mai, anche nei lunghi e lontani periodi storici, mai si è arresa, anzi sempre si è distinta per valori, per capacità di affrontare la realtà, per solidarietà con tutti.

Auguriamo alle campobassane e ai campobassani la forza e la possibilità di affacciarsi al 2022 con energie e speranze e concreta visione. Auguriamo di coltivare lo spirito identitario e di comunità che in questa troppo lunga pandemia è stato sostegno e modello.

Auguriamo, e concretamente con tutte e tutti voi lavoreremo per questo, che il 2022 sia fatto di 365 giorni in cui insieme sapremo costruire e difendere le condizioni perché non solo non ci sia più il desiderio, o la necessità, di lasciare la nostra terra, ma ci siamo mille motivi per tornare.