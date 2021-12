20 dicembre – Due nuovi ricoveri covid. Omicron, 5 casi scoperti dall’indagine rapida in Molise

Ieri in Molise 1 ricovero, 1 dimissione e 2 soli contagi (su 166 test)

DUE RICOVERI, 7 CONTAGI E 9 GUARIGIONI

Sono due i nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive: si tratta di un cittadino di Campobasso e uno di Ururi, entrambi vaccinati (uno anche con la dose booster), e di età avanzata. In reparto salgono dunque a 9 i degenti assistiti, che si sommano ad altri 2 ricoverati in Rianimazione.

Il bollettino Asrem odierno riporta 7 nuovi casi di contagio a fronte di 318 tamponi molecolari processati (tasso di positività dunque al 2.2%). Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, non si registrano nuovi casi a Montenero di Bisaccia dove però molti sono ancora in attesa di effettuare il molecolare. I nuovi positivi sono invece di Campobasso (3), Agnone, Bojano, Ripalimosani e Termoli.

Le guarigioni sono oggi 9: 3 a Guglionesi, 2 a Isernia, 2 a Ripabottoni, 1 a Ripalimosani e 1 a Termoli. Il numero di attualmente positivi in regione è dunque di 251.

TROVATI 5 CASI DI CONTAGI PER VARIANTE OMICRON IN MOLISE. “PRESTO SARÀ PREVALENTE”

Per il microbiologo Massimiliano Scutellà, responsabile del laboratorio dove si analizzano i tamponi e che oggi ha partecipato alla flash survey indetta dall’Istituto Superiore di Sanità, l’arrivo della variante Omicron era solo questione di giorno. “Prevedo che questa variante sostituirà ben presto la Delta”, la sua previsione.

LA MAPPA DEI CONTAGI (AGGIORNATA AL 19). ISERNIA E TERMOLI IN CIMA

La mappa (aggiornata ai dati di ieri) che mostra il numero di attualmente contagiati, comune per comune, dimostra come siano Isernia, Termoli e Campobasso i centri più colpiti. Si tratta però delle maggiori cittadini mentre nei comuni ‘minori’ i dati più alti sono quelli di Montenero di Bisaccia (14 fino a ieri), Guglionesi (15 ma in netto calo), Colle d’Anchise (12).

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia rilevati 16.213 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività salito al 4.8%. Impressiona anche la cifra dei morti, nelle ultime 24 ore 137 (ieri 97) e l’aumento importante dei ricoveri: +375 nei reparti ordinari e +21 nelle terapie intensive.