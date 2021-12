2 dicembre – Un nuovo ricovero, 10 positivi. Il Molise diventa ‘arancione’ in Europa

Ieri in Molise 19 contagi e 35 guariti. Zero ricoveri e zero decessi

10 CONTAGI E 11 GUARITI

Sono 10, su 503 tamponi molecolari processati, i nuovi casi di infezione al Sars-Cov-2 emersi in Molise. Il tasso di positività è oggi quasi del 2% e, così come ieri, i guariti superano i nuovi contagiati. I 10 casi sono così distribuiti: 3 a Termoli, 2 a Campobasso, 1 rispettivamente a Guglionesi, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Sepino e Spinete.

I guariti di oggi sono di Isernia (4 casi), Monteroduni (3), Mafalda (2), Guglionesi (1) e Sesto Campano (1). Pertanto il numero di attualmente positivi in regione scende a 431. Di questi solo 13 sono in ospedale.

ALTRO RICOVERO IN MALATTIE INFETTIVE, ORA SONO 13

Dei 13 ricoverati (12 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione), uno ha fatto il suo ingresso in ospedale nelle ultime ore. Si tratta di una donna di mezza età di San Giacomo degli Schiavoni, che risulta (in base a quanto riportato dall’Asrem) non vaccinata e le cui condizioni cliniche non sarebbero, fortunatamente, gravi. Salgono dunque a 10 i non immunizzati in ospedale per le conseguenze del Covid. A completare il quadro 2 persone immunizzate con doppia dose e 1 con la terza.

MAPPA DEI CONTAGI IN MOLISE COMUNE PER COMUNE

L’Asrem ha redatto la mappa dei contagi comune per comune, laddove da mesi non lo faceva più. L’innalzamento dei casi di infezione è ormai cosa nota. I paesi/città attualmente più interessati dalla quarta ondata sono Isernia (92 casi), Guglionesi (86). Segue Termoli con 34 casi (in aumento negli ultimi giorni) mentre 24 sono i casi nel capoluogo di regione. La mappa è aggiornata coi dati del 1 dicembre (dunque mancano dati di oggi 2 dicembre). Ad oggi Termoli sale a 37, Campobasso a 26, stabile Guglionesi e Isernia scende (per via dei guariti) a 88.

MAPPA ECDC, MOLISE PERDE ANCHE IL ‘GIALLO’ E DIVENTA ‘ROSSO’

Il Molise diventa arancione (o rosso chiaro) nella mappa europea stilata dall’Ecdc e relativa ai contagi a 14 giorni ogni 100mila abitanti. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie assegna a ogni territorio un colore che va dal verde (minore incidenza di contagi), colore ormai sparito dalla ‘faccia dell’Europa’, al rosso scuro, passando dal giallo all’arancio. Ebbene, il Molise (per lungo tempo zona verde) in poco tempo è passato al giallo e ora è a un passo dal rosso. Come ormai buona parte del territorio italiano e la stragrande maggioranza dell’Europa.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si è superata soglia 200mila casi attualmente positivi. In particolare nelle ultime 24 ore sono stati 16.806 i nuovi casi diagnosticati (ieri superata quota 15mila dacchè non succedeva da mesi). Il tasso di positività si attesta sul 2.5%. Sono scesi rispetto a ieri i decessi (72 vs 103) mentre le degenze salgono ancora un po’: +50 i posti letto occupati da pazienti Covid nei ricoveri ordinari, +12 quelli in Terapia intensiva.