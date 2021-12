Ieri in Molise un ricovero e una dimissione, 23 casi e 8 guarigioni

2 CONTAGI SU 166 TAMPONI: NESSUNO A MONTENERO

Il bilancio odierno parla di due nuovi casi di contagio rilevati a fronte di 166 test molecolari, e dunque con un tasso di positività dell’1.2%. Oggi però non si registra alcun guarito. I contagi arrivano da Campobasso e Ceccano (nel Lazio). Gli attualmente positivi sono ora 253. Ancora nessun contagio – oggi come ieri – da Montenero di Bisaccia dove però è probabile che altre positività, che si riferiscono a giovani studenti, emergano. Ieri la sindaca Simona Contucci dava conto di 7 positività al rapido nel suo consueto aggiornamento serale.

UN DIMESSO E UN RICOVERATO IN INFETTIVA

Invariata la situazione ospedaliera per Covid al Cardarelli: nelle ultime ore un paziente di Isernia è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive ma ‘al suo posto’ è entrato uno di Ceccano, presumibilmente lo stesso di cui l’Asrem ha accertato la positività. Restano dunque 7 i ricoverati nel reparto ordinario, di cui 5 non vaccinati, mentre 2 sono quelli (ambedue non immunizzati) in Terapia intensiva.

SALGONO I BIMBI IMMUNIZZATI (CON PRIMA DOSE)

Si è tenuta oggi, al Cardarelli di Campobasso, la prima giornata molisana dedicata alla vaccinazione dei piccoli tra 5 e 11 anni. Rispetto alle 75 vaccinazioni che si contavano fino a ieri (dal 16 dicembre) oggi, 4° giorno dacchè è partita la campagna di immunizzazione per i piccoli in questa fascia d’età, le somministrazioni ammontano a oltre 330. Le 250 iniezioni previste oggi nel capoluogo sono state pertanto praticamente esaurite.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 24.259 nuovi casi di Sars-Cov-2 (ieri oltre 28mila) per un tasso di positività salito al 4.3%. I decessi segnalati dalle regioni sono complessivamente 97 (ieri 123) e continuano a crescere i ricoveri: +150 rispetto a ieri quelli nei reparti ordinari; +13 quelli nelle Terapie Intensive e ci si comincia a preoccupare, alla luce dell’aumento ormai esponenziale di casi, per la tenuta del sistema sanitario già dalle prossime settimane.