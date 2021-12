18 dicembre – 23 positivi, un ricovero e una dimissione. Indagine su variante Omicron

Ieri in Molise 10 contagi (2,8%), 3 guariti, 1 ricovero.

Oggi in Molise un ricovero e una dimissione, 23 contagi (3,4%) e 8 guariti.

STABILE LA SITUAZIONE IN OSPEDALE

Restano 9 i pazienti ricoverati con covid-19 all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nelle ultime 24 ore si sono registrate una dimissione e un nuovo ingresso nel reparto di malattie infettive. Se il miglioramento delle condizioni complessive di salute di un paziente di Campochiaro ha portato alla sua dimissione, purtroppo per una persona di Bagnoli del Trigno è stato necessario il ricovero. Delle 9 persone ricoverate, 7 si trovano in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. I ricoverati non vaccinati sono sono 7, quelli che invece hanno ricevuto la doppia dose oppure il vaccino monodose sono 2.

OGGI 23 POSITIVI, 7 SOLO A ISERNIA

Il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise dà conto di 23 casi positivi su 666 tamponi processati per un tasso di positività che si è attesta sul 3,4%. É Isernia coi suoi 7 contagi a spiccare fra le altre in una giornata in cui le positività sono suddivise su 13 diversi comuni. I guariti odierni sono 8, per cui gli attualmente positivi in Molise risalgono a quota 251.

NESSUN NUOVO CASO ACCERTATO A MONTENERO

Nessun nuovo caso è stato certificato al momento a Montenero di Bisaccia, dove è scoppiato un cluster che riguarda principalmente adolescenti. In tutto sono 15 i contagi accertati in paese (di cui uno con tampone molecolare fuori regione) e oltre 100 persone sono in isolamento volontario.

ISS AVVIA INDAGINE SU DIFFUSIONE VARIANTE OMICRON

È la variante Omicron a far temere per un ulteriore rialzo dei contagi in tutta Italia, dato che i primi dati scientifici la indicano come molto più contagiosa della Delta, attualmente predominante nel mondo. Proprio per questo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha reso noto che lunedì 20 dicembre sarà eseguita un’indagine rapida per stimare la diffusione delle varianti in Italia e in particolare della Omicron.

Dai dati parziali finora 84 sequenze della variante sono state analizzate in Italia, la maggior parte in Campania, dove c’era stato il primo caso accertato nel nostro Paese, e in Lombardia.

Nelle vicinanze del Molise, la variante è stata già identificata in Abruzzo, in un paese della provincia di Chieti e nelle scorse ore a Foggia. Al Cardarelli di Campobasso è stato avviato il sequenziamento dei campioni e la risposta sull’esistenza di Omicron in Molise si dovrebbe conoscere nei prossimi giorni.

I DATI NAZIONALI

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 28.064 nuovi casi di positività al coronavirus su 697.740 tamponi eseguiti per un tasso di positività del 4%. Le vittime sono state 123, mentre salgono ancora sia i ricoveri in Terapia intensiva (+30) e quelli nei reparti ordinari (+56).