17 dicembre – 10 positivi e nuovo ricovero. Montenero scuole chiuse per cluster studenti

NUOVO RICOVERO IN MALATTIE INFETTIVE

E’ di Sepino l’ultimo paziente ricoverato in Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sale così a 7 il numero dei degenti assistiti in tale reparto. Altre due persone sono intubate in Terapia Intensiva. Dei nove ricoverati sette non sono vaccinati.

+10 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITA’ AL 2,8%. 3 GUARITI

Il bollettino Asrem riporta dieci nuovi casi positività accertati nella nostra regione sui 358 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Quattro contagiati sono di Montenero di Bisaccia, seguito da Portocannone e San Giovanni in Galdo (2 casi ciascuno), Bagnoli del Trigno e Sepino (1). Il tasso di positività è al 2,8% mentre i casi attualmente positivi sono 236. Solo tre persone invece si sono negativizzate.

MONTENERO DI BISACCIA, SCUOLE CHIUSE E OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO

Con due diverse ordinanze il sindaco di Montenero Simona Contucci ha stabilito a decorrere da domani – 18 dicembre – l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto in tutto il territorio comunale e a partire da lunedì prossimo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Misure che si rendono necessarie per il primo cittadino, che ha concordato la restrizione con la dirigente di istituto, per contrastare i contagi diffusi a Montenero di Bisaccia, una zona peraltro che confina con l’area dove ieri è stato rilevato il primo caso in Abruzzo di variante omicron. Oggi, su un totale di 10 positivi in Molise, sono quattro i casi rilevati a Montenero, che vanno ad aggiungersi a un’altra decina di positivi già rilevati da tampone molecolare. I contagi sarebbero concentrati in larga prevalenza proprio tra i ragazzi che frequentano le scuole.

MONITORAGGIO ITALIA: BOOM DI INCIDENZA E RICOVERI

Cresce ancora, e di parecchio, l’incidenza di coronavirus in Italia, passata a 241 casi ogni 100mila abitanti (contro i 176 del precedente monitoraggio). Sono i dati che provengono dal consueto monitoraggio di Iss e Ministero della Salute. Anche in questo report a calare è solo l’Rt, l’indice di trasmissibilità sui casi sintomatici, che scende da 1.18 a 1.13.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in crescita al 9,6% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 16 dicembre) contro l’8,5% (rilevazione al 9 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1% (rilevazione al 16 dicembre) rispetto al 10,6% del 9 dicembre.

In Molise i tassi di occupazione al momento (aggiornato ai dati di ieri) risultano essere rispettivamente del 5,1% e del 3,4%, dunque notevolmente più bassi della media nazionale.

E che il Molise sta meglio di tante altre regioni lo dimostra anche la classificazione di rischio. In generale una regione è classificata a rischio alto, 18 a rischio moderato (di cui 3 a rischio di progressione a rischio alto) e solo 2 a rischio basso.

Da lunedì 21 dicembre entreranno in zona gialla anche Liguria, Marche, Veneto e Provincia di Trento. Altri territori rischiano per Capodanno. Al momento la nostra regione è saldamente in zona bianca.

DATI NAZIONALI – Oggi in Italia si registrano 28.632 nuovi casi, il tasso di positività è 4,3% con 669.160 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ il numero più alto registrato quest’anno. Purtroppo ci sono anche 120 morti. I ricoveri nei reparti ordinari sono 182 in più. Nelle Terapie intensive ci sono sei degenti in più.