Ieri in Molise 10 contagi (su 407 test), 2 guariti e 1 dimesso

UN RICOVERO E DUE DIMISSIONI IN MALATTIE INFETTIVE

Oltre al decesso già segnalato (uomo 68enne di Colli a Volturno) e al trasferimento in una clinica riabilitativa di una paziente (di Civitanova del Sannio) negativizzatasi dal Sars-Cov-2 – e dunque a questi due posti letto non più occupati in Terapia Intensiva – oggi si registrano due dimissioni e un ricovero nel reparto ordinario. Le prime si riferiscono a una coppia di Guglionesi mentre il secondo è relativo a una persona di Campobasso.

Pertanto allo stato attuale restano 2 persone ricoverate in Rianimazione e 6 assistite in Malattie Infettive. Di questi 8 pazienti, solo 2 risultano vaccinati.

RIANIMAZIONE, CALANO I POSTI LETTO OCCUPATI. ATTENZIONE ALTA IN INFETTIVE

33 CONTAGI IN 16 COMUNI, TASSO DI POSITIVITà VICINO AL 6%

Risulta alto oggi il tasso di positività (5.9%) perchè su 561 tamponi molecolari 33 sono risultati positivi. I nuovi casi si registrano in diversi centri molisani, ma i numeri più alti riguardano Montenero di Bisaccia (5), Campobasso (4), Petrella Tifernina (4). Di contro oggi ci sono solo 5 guarigioni (3 a Isernia, 1 a Montorio e 1 a Spinete). Gli attualmente positivi in Molise dunque oggi si attestano sulla cifra di 229, in crescita rispetto a ieri.

EUROPA, MOLISE (CON SARDEGNA E PUGLIA) RESTA IN GIALLO

Resa nota, come ogni giovedì, la mappa europea del contagio stilata dall’Ecdc (centro europeo per il controllo delle malattie). In Italia predomina il rosso (chiaro): le uniche regioni in giallo, e dunque con una minore incidenza di contagi, sono il Molise, la Puglia e la Sardegna.

I DATI NAZIONALI DI OGGI 16 DICEMBRE

Numeri molto elevati anche quelli del bollettino odierno. Sono oltre 26mila i nuovi contagi (26.109) per un tasso di positività pressochè stabile rispetto a ieri ma del 3.6%. I decessi sono stati 123 (ieri 129). Balzo in 24 ore delle Terapia Intensive: rispetto a ieri 47 in più risultano occupate. I ricoveri nei reparti ordinari invece segnano un più contenuto +29.