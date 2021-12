15 dicembre – 10 positivi e un paziente dimesso: in ospedale 11 ricoverati, 4 in Intensiva

Ieri in Molise 36 contagi (5,4%), 37 guariti, una dimissione.

Sono 11 le persone attualmente ricoverate al Cardarelli di Campobasso, 8 delle quali senza vaccino e invece 3 con il ciclo vaccinale fermo alla seconda dose. Sette si trovano in Malattie infettive e altre quattro nel reparto di terapia intensiva, dove la soglia del 10% che costituisce l’avvisaglia per il passaggio in zona gialla è stata superata. Diverso però il quadro relativamente agli altri due indicatori, i ricoveri in sub intensiva e l’incidenza dei contagi, che invece restano nettamente al di sotto della soglia di guardia: per il momento il Molise non rischia nulla.

Gli attuali positivi sono 202, al netto dei due guariti di oggi, uno a Campobasso e uno a Guglionesi. Un paziente di Spinete è stato dimesso dal reparto di Malattie infettive e tropicali ed è potuto tornare a casa. Su 407 tamponi molecolari refertati nel laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli solo 10 i casi di positività al Sars-Cov 2 riscontrati (tasso al 2.5%). Sono distribuiti in 5 comuni, tra i quali i tre centri principali: Campobasso Isernia e Termoli.

I DATI NAZIONALI – In Italia sono stati riscontrati oggi 23.195 contagi su 634.638 tamponi processati (3,7%). Le vittime sono state 129, dato più alto della quarta ondata. I ricoveri ordinari salgono di 146 unità, le terapie intensive occupate di 7.