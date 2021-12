Ieri in Molise 0 contagi e 48 guarigioni ma anche un trasferimento in Rianimazione

NUOVO RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA, SUPERATO IL 10% DI OCCUPAZIONE

Come anticipato, c’è un nuovo ricovero (diretto peraltro, senza passare dalla Malattie Infettive) in Rianimazione. Si tratta di un cittadino di Torella del Sannio, non vaccinato. Su 4 posti letto occupati in Rianimazione, come ha confermato il Direttore Generale dell’azienda sanitaria molisana, 3 sono riferiti a non vaccinati mentre 1 solo è sì vaccinato ma presenta altre patologie severe che ne compromettono il quadro clinico.

Uno dei parametri per passare in zona gialla – ne sono tre complessivamente – è l’aver superato il 10% come occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva. Il Molise da oggi ha superato quella soglia.

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Si registrano oggi anche 2 ricoveri in Malattie Infettive, riferiti a persone di Campochiaro e Termoli. Contestualmente c’è la dimissione di un paziente di Campomarino, pertanto il numero complessivo di posti letto occupati sale a 9 (ieri 8). Di questi 7 non si sono immunizzati.

Nel caso dei posti letto in quella che viene chiamata ‘area non critica’ il parametro X da non sforare è quello del 15%. In questo caso però il Molise è lontano dal farlo.

3 CONTAGI (TASSO ALL’1%) E 6 GUARITI

Basso, come ogni lunedì, il numero di nuovi contagi, che in realtà sta scendendo in Molise da due settimane a questa parte (come spiegato nel report sottostante). Tasso di positività all’1% (equivalente di 3 positivi su 290 test). I nuovi casi sono di Campochiaro, Termoli e Torella del Sannio, probabilmente gli stessi che sono stati anche ricoverati.

Sono 6 invece le guarigioni accertate, di cui 3 a Isernia, 2 a Guglionesi e 1 a Venafro. Gli attualmente positivi in regione dunque scendono ancora un po’: ora sono 195.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 12.712 nuovi casi di contagio. Un numero inferiore a quello degli ultimi giorni ma la cifra non inganni. Come sempre il lunedì i casi registrati sono meno per l’effetto-domenica, ma il tasso di positività al 4% è un dato in crescita. I morti sono tornati ad essere vicini a quota 100 (oggi 98) mentre i ricoveri continuano a crescere: rispetto a ieri +254 quelli nei reparti ordinari e +27 le Terapie Intensive.