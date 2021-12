Ieri in Molise 16 contagi (3,4%), 23 guariti e 1 ricovero.

11 PAZIENTI IN OSPEDALE MA ADESSO 3 SONO IN RIANIMAZIONE

Giornata in chiaroscuro quella che emerge dal bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise. Purtroppo infatti una persona di Colli a Volturno ha subito una peggioramento delle proprie condizioni di salute ed è stata trasferita dal reparto di Malattie infettive covid a quello di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove attualmente sono quindi 3 i degenti per un totale di 11 pazienti con Covid nel nosocomio del capoluogo molisano. Di questi 11 pazienti, 9 risultano non vaccinati e 2 con ciclo completo di vaccinazione.

48 PERSONE GUARITE

Nessun positivo su 145 tamponi refertati, È questa la buona notizia di oggi dal bollettino dell’Asrem. Sono invece numerosissimi, addirittura 48, i guariti accertati nelle ultime ore. Di questi, ben 14 sono di Guglionesi e 9 di Termoli. Per effetto di questa sfilza di guarigioni, il numero degli attualmente positivi al Sars-Cov2 nella nostra regione scende sotto quota 200 e si attesta a 198.

I DATI NAZIONALI

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.215 casi di positività su un totale di 501.815 tamponi processati per un tasso del 3,8%. Sono 66 decessi registrati nelle ultime 24 ore mentre i ricoverati nei reparti ordinari crescono di 158 unità e i pazienti in terapia intensiva sono 11 più di ieri.