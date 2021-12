Ieri in Molise una dimissione ospedaliera, un trasferimento in Terapia Intensiva, 23 contagi (tasso al 3.4%) e 21 guarigioni

PAZIENTE DI TERMOLI, VACCINATO, RICOVERATO IN INFETTIVE

Oggi si registra un nuovo paziente ospedalizzato: si tratta di una persona di Termoli che, stando ai bollettini Asrem, risulterebbe vaccinata con ciclo completo (doppia dose o dose unica). Il nuovo degente è stato portato in Malattie Infettive, dove i pazienti al momento sono 9. E poi da ieri ci sono 2 pazienti (uno in più trasferito appunto ieri) in Rianimazione: entrambi non si sono immunizzati contro il Covid, a conferma che la malattia in forma più grave riguarda nella quasi totalità dei casi le persone non vaccinate.

MOLISE, I CONTAGIATI SOTTO QUOTA 250

Scendono ancora un po’ gli attualmente positivi in Molise: ora sono 246 (di cui 178 nella sola provincia di Campobasso). Oggi ci sono stati 16 contagi ma altresì 23 guarigioni. I nuovi casi, emersi a fronte di 466 tamponi molecolari (tasso di positività al 3.4%, identico a ieri), provengono da 10 diversi comuni, ma nessuno registra incrementi preoccupanti. Solo 3 centri registrano +3 contagi, e sono Campobasso, Colle d’Anchise e Morrone del Sannio.

23 GUARIGIONI, ALTRE 10 A GUGLIONESI

23 sono i cittadini giudicati guariti, nelle ultime ore, dall’infezione del Sars-Cov-2: 10, dunque quasi la metà, sono di Guglionesi che anche ieri aveva registrato 14 guarigioni. Altri 5 guariti sono di Campobasso, 3 invece di Isernia.

I DATI NAZIONALI

In Italia ieri superati i 20mila casi (20.497), oggi i 21mila (21.042) e il tasso di positività che ieri era del 2.9% oggi è del 3.7%. I dati della pandemia mostrano come siamo entrati in una fase ascendente (per alcuni esperti il picco si avrà prima di Natale). Anche per quanto riguarda i decessi le cifre si sono alzate: oggi sono stati 96, un po’ meno dei 118 di ieri. Su ancora le degenze, anche se qui gli incrementi sono ridotti: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +56 (ieri +150), mentre quelli in terapia intensiva sono +2 (ieri +5).