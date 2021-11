Weekend di pausa per la Magnolia Campobasso, poi il ‘ciclo terribile’

Sarà un weekend di pausa per la Magnolia Campobasso: la formazione che milita nel campionato di serie A1 si ferma per le qualificazioni per gli Europei del 2023 di Slovenia e Israele.

Non scenderà in campo nemmeno il team di serie B: rinviata la sfida interna contro il Roseto. A chiedere il differimento della contesa la formazione abruzzese per problematiche di carattere organizzativo con la gara che sarà recuperata in infrasettimanale il prossimo 15 dicembre con palla a due alle ore 18.30 per quello che sarà un ultimo mese del 2021 molto intenso per i fiorellini d’acciaio di coach Franco Ghilardi.

Giovedì pomeriggio, intanto, dopo quattro giorni di break concessi dallo staff tecnico in concomitanza con la sosta della massima serie, ha ripreso ad allenarsi la prima squadra. Il gruppo della serie A1 affidato alle cure di coach Mimmo Sabatelli si è però ritrovato senza le lunghe Gray e Premasunac, che si riaggregheranno alle rossoblù solo la prossima settimana. Per i fioridacciaio sedute sino a domenica. Poi, dopo un lunedì di riposo, martedì si riprenderà a lavorare in vista della prima delle tre gare del ciclo terribile cui sono chiamate le magnolie. Sabato 20 novembre, con palla a due alle ore 19, arriverà all’Arena la Reyer Venezia, formazione seconda della classe e chiamata a difendere in questo torneo lo scudetto conquistato la scorsa stagione. Nel proprio roster, le lagunari possono contare anche su un’ex campobassana come l’esterna Smorto.

Nel gruppo campobassano, l’unica a scendere sul parquet per una competizione ufficiale è stata Zala Šrot che, oltre all’inserimento nella short list, ha fatto il suo l’esordio nel palcoscenico continentale delle qualificazioni per gli Europei di Slovenia ed Israele del 2023. In patria nella capitale Lubiana, con la nazionale slovena, l’ala rossoblù ha fatto parte delle dodici scelte dal commissario tecnico Dikaioulakos per la sfida con la Turchia, vinta dalla nazionale ospite per 78-62.

Nella circostanza, però, nessun minuto sul parquet per il prospetto del club rossoblù. Domenica – per la giocatrice balcanica – ci sarà la possibilità di un’ulteriore esperienza, stavolta in Albania a Durazzo con palla a due alle ore 18 contro un’antagonista che, all’esordio, ha ceduto di schianto in Polonia (125-19).