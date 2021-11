Vaccini contro l’influenza anche in farmacia, via libera in Molise

Vaccini contro l’influenza in dirittura d’arrivo e si potranno fare (solo per i maggiorenni) anche nelle farmacie.

La somministrazione dei vaccini antinfluenzali potrà infatti essere effettuata anche dai farmacisti molisani che intendano aderire alla Campagna di vaccinazione 2021/2022, sempreché siano in possesso di specifica attestazione del puntuale adempimento degli obblighi formativi richiesti dalla legge e i cui locali garantiscano i requisiti minimi per la somministrazione, oltre alle opportune misure di sicurezza degli assistiti.

Lo prevede un decreto del commissario ad acta, Donato Toma, con il quale si è preso atto del protocollo d’intesa stipulato tra Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione, da parte dei farmacisti, dei vaccini antinfluenzali.

Il vaccino potrà essere somministrato in farmacia esclusivamente agli over 18 (per i minorenni come sempre la vaccinazione potrà essere fatta dal pediatra) e sarà offerto gratuitamente, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti rientranti nelle categorie target previste dalla relativa Circolare ministeriale. A coloro che non rientrano in queste categorie, la somministrazione potrà essere effettuata ma a pagamento.

Sul sito del Ministero della Salute si legge che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.

“Il vaccino antinfluenzale è comunque indicato per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico”.

Inoltre, dati i sintomi simili tra COVID-19 e influenza, il Ministero sottolinea l’importanza della vaccinazione anche per la stagione influenzale 2021-2022, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Quest’anno è possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, anti-influenzale e anti-Sars-Cov-2, nella medesima seduta vaccinale.